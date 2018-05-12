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Александр Карелин возглавил инициативную группу в поддержку врио губернатора Травникова на выборах

Досрочные выборы губернатора Новосибирской области запланированы на 9 сентября 2018 года.

12.05.2018 Фото: commons.wikimedia.org Нет комментариев

Александр Карелин возглавил инициативную группу в поддержку врио губернатора Травникова на выборах

Александр Карелин возглавил инициативную группу в поддержку Андрея Травникова

В Новосибирской области создана инициативная группа в поддержку выдвижения врио губернатора Андрея Травникова на предстоящих выборах главы региона. Ее возглавил депутат Госдумы Александр Карелин. Об этом говорится в сообщении новосибирского штаба поддержки Владимира Путина, созданного накануне выборов президента России, пишет Коммерсантъ.
В состав штаба вошли председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева, председатель Совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Новосибирской области Виктор Леонов, руководитель ассоциации врачей Новосибирской области Сергей Дорофеев, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Роман Власов, гендиректор «Сибиара» Виктор Кушнир, член Совфеда Надежда Болтенко, доверенное лицо Владимира Путина и предприниматель Ирина Кива.

Досрочные выборы губернатора Новосибирской области запланированы на 9 сентября 2018 года.


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