Александр Карелин возглавил инициативную группу в поддержку врио губернатора Травникова на выборах

В Новосибирской области создана инициативная группа в поддержку выдвижения врио губернатора Андрея Травникова на предстоящих выборах главы региона. Ее возглавил депутат Госдумы Александр Карелин. Об этом говорится в сообщении новосибирского штаба поддержки Владимира Путина, созданного накануне выборов президента России, пишет Коммерсантъ.

В состав штаба вошли председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева, председатель Совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Новосибирской области Виктор Леонов, руководитель ассоциации врачей Новосибирской области Сергей Дорофеев, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Роман Власов, гендиректор «Сибиара» Виктор Кушнир, член Совфеда Надежда Болтенко, доверенное лицо Владимира Путина и предприниматель Ирина Кива.

Досрочные выборы губернатора Новосибирской области запланированы на 9 сентября 2018 года.