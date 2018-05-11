Единственная пассажирка «летала» по врезавшейся в сосну маршрутке №18 в Бердске

Единственный пассажир маршрутки №18 пострадала в ДТП, которое случилось в полдень 8 мая. «Газель» ехала с конечной остановки у санатория «Рассвет» и неожиданно, резко слетев с лесной дороги на обочину, врезалась в дерево.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» пострадавшая Ольга Алексеевна, ее перекинуло через сидения, в результате чего она получила многочисленные ушибы:

— Слава богу, обошлось без серьезных травм. Мужчина, который ехал следом на легковой машине, меня подобрал и увез в больницу. А я была в таком шоке, что даже не спросила, как его зовут.

Не сообразила, говорит, в том состоянии сфотографировать номер маршрутки, которая не перевернулась, вероятно, только благодаря сосне. Пассажирская маршрутка пострадал серьезно — перед весь разбит, переднее колесо вывернуто. Как полагает Ольга Алексеевна, если бы она сидела на боковом сидении, где обычно ездит, ее «не собрать было бы».

— Водитель — молодой мужчина, ходил вокруг, подал мне зонтик, когда я выкарабкалась из-под сидений, где меня зажало. Меня перекинуло из второго ряда между первым и водительским сидением. Я спросила водителя, что случилось. Он сказал: «Подрезали». А когда я спросила, кто виноват, честно признался, что он, — воспроизвела события Ольга Алексеевна.

В больнице пострадавшей сделали снимки. По предварительным данным, сотрясения головного мозга и переломов нет. Тем не менее выписали больничный. Она позвонила на работу в «Рассвет» и сообщила, что с обеда уже не вернется.

Ольга Алексеевна уже год ездит каждый день по маршруту №18 и, говорит, постоянно сталкивается с нарушением, по ее мнению, правил дорожного движения:

— Там нет ни видеокамер, ни поста ГИБДД, маршрутки гоняют. Я без конца с ними ругаюсь, чтобы сбавили скорость. Ведь там постоянно дети ездят — на тренировки в «Рассвет». Надо срочно как-то решать этот вопрос, пока не случилось беды. Там и без того дорога петляет. А 8 мая еще дождь шел весь день, было мокро. Зачем гонят?

Руководитель транспортного отдела бердской мэрии Надежда Нятина уверена, что найти попавшую в ДТП пассажирскую «газель» не составит труда. Хотя ей о происшествии в тот день не сообщили. Ведь каждая единица общественного транспорта оснащена системой ГЛОНАСС, которая фиксирует место положения автомобиля в любой момент пути.

А нужно это не только для того, чтобы выяснить у частного перевозчика обстоятельства происшествия с маршруткой, где пострадал пассажир. Но и для того, что Ольга Алексеевна могла получить выплату по страховке, которая на каждую машину своя — составляется отдельный договор о страховании, пояснила Надежда Валерьевна. Сейчас каждый пассажир автоматически застрахован уже с момента посадки на остановке — это федеральный закон.

— Мы обязательно поможем Ольге Алексеевне найти перевозчика, чтобы она могла обратиться к нему за страховой выплатой. Пусть обратиться к нам в отдел, — заявила Нятина.

Но соблюдается ли скоростной режим, другие правила дорожного движения, контролировать может только ГИБДД, прокомментировала начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Бердска. Это не полномочия органов местного самоуправления.

Надежда Нятина советует в случае несоблюдения ПДД (по мнению пассажира или другого участника дорожного движения) фиксировать факты на фото или видео и направлять в управление ГИБДД по Новосибирской области. В ведомстве специально для таких обращений работает горячая линия, существует вкладка на сайте. И это дает право сотрудникам МВД привлекать нарушителей к ответственности.

По словам Надежды Валерьевны, качество дороги до санатория «Рассвет» соответствует требованиям, иначе общественному транспорту там не разрешили бы ездить. Условия созданы, хотя есть недостатки, признается Нятина.

Это второе ДТП с бердской маршруткой за последние три дня. 11 мая, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», две «газели» №17 и №332 столкнулись на перекрестке улиц Боровой и Рогачева. Пострадали водитель и пассажир, ехавший по 17-у маршруту. Второй микроавтобус ехал порожняком.