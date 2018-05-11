Зачем через участкового, если ясно, что болит?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексин:
Если честно сказать, то не было никакого желания заводить разговор о медицине. Уж очень много о ней говорим. Но то, какими приемами и методами осуществляется прием пациентов в поликлинике города Бердск молчать просто невозможно. Факт просто обязывает завести разговор. Но, выступая против существующего порядка приема, я с понятием и уважением отношусь ко всем сотрудникам поликлиники. Не они придумали. Они обязаны исполнять инструкции, придуманные чиновниками в угоду себе, а не пациентов. А иначе их просто уволят.
Проснулся от сильной боли в ухе. Обратился в регистратуру с просьбой дать талон к лору. В регистратуре сказали, что надо к участковому. Я ответил, что у меня боль в ухе. Надо ухо лечить. Это не дело участкового. Это дело лора. А у нас порядок через участкового к профильному врачу- сказали в регистратуре. К участковому, так к участковому. Ничего не поделаешь. Безвластен. Да и, как говорят в народе, монастырь чужой. Значит со своей молитвой не ходи.
Получил талон к участковому. На приеме участковый, не проверяя мое состояние здоровья сказал, что мне надо к лору. На что я сказал, что и я об этом говорил в регистратуре, но направили к вам. На что участковый сказал, что идите в регистратуру и пускай дадут талон к лору. К лору талона не оказалось. Надо явиться в регистратуру во вторник за талоном. А почему не выдать талон сегодня на вторник? При чем у меня есть льгота «Дети войны» на внеочередное обслуживание. Я вновь обратился к участковому и он выписал мне капли в ухо. Буду ждать вторника,
если дотерплю. А что делать?
А теперь о самой системе приема пациентов. Думаю, что чиновниками придумана преступная система, которая не должна существовать. Почему? Да потому что направление к профильному врачу через участкового в два раза увеличивает численность пациентов. А коль так, то страховая компания в два раза больше выделяет средств. Ведь один пациент приносит два талона, а он то один. Да и зачем через участкового, если ясно, что болит?
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А если ошибаетесь и отдаёт в ухо? Врач должен осмотреть, подумать. А у нас:чик-пык, написал отчет, может и некролог.
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Через участкового потому, что с осени по весну ходите в больницу как в клуб по интересам, а в дачный сезон разом выздоравливаете, поэтому из-за ваших развлечений без талона может остаться вполне себе больной человек, которому быстренько подкорректируют содержимое кошелька в, например, мсч Вега.
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А вы знаете кто главный чиновник? Кто архитектор этой системы?
Владимир Владимирович Путин!
Так что же это получается? Вы пишете, что Вламидиром Владимировичем Путиным придумана преступная система? Получается на прошлых выборах подавляющее большинство народа выбрало преступника? Получается вы враг народа?
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