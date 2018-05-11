Зачем через участкового, если ясно, что болит?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексин:

Если честно сказать, то не было никакого желания заводить разговор о медицине. Уж очень много о ней говорим. Но то, какими приемами и методами осуществляется прием пациентов в поликлинике города Бердск молчать просто невозможно. Факт просто обязывает завести разговор. Но, выступая против существующего порядка приема, я с понятием и уважением отношусь ко всем сотрудникам поликлиники. Не они придумали. Они обязаны исполнять инструкции, придуманные чиновниками в угоду себе, а не пациентов. А иначе их просто уволят.

Проснулся от сильной боли в ухе. Обратился в регистратуру с просьбой дать талон к лору. В регистратуре сказали, что надо к участковому. Я ответил, что у меня боль в ухе. Надо ухо лечить. Это не дело участкового. Это дело лора. А у нас порядок через участкового к профильному врачу- сказали в регистратуре. К участковому, так к участковому. Ничего не поделаешь. Безвластен. Да и, как говорят в народе, монастырь чужой. Значит со своей молитвой не ходи.

Получил талон к участковому. На приеме участковый, не проверяя мое состояние здоровья сказал, что мне надо к лору. На что я сказал, что и я об этом говорил в регистратуре, но направили к вам. На что участковый сказал, что идите в регистратуру и пускай дадут талон к лору. К лору талона не оказалось. Надо явиться в регистратуру во вторник за талоном. А почему не выдать талон сегодня на вторник? При чем у меня есть льгота «Дети войны» на внеочередное обслуживание. Я вновь обратился к участковому и он выписал мне капли в ухо. Буду ждать вторника,

если дотерплю. А что делать?

А теперь о самой системе приема пациентов. Думаю, что чиновниками придумана преступная система, которая не должна существовать. Почему? Да потому что направление к профильному врачу через участкового в два раза увеличивает численность пациентов. А коль так, то страховая компания в два раза больше выделяет средств. Ведь один пациент приносит два талона, а он то один. Да и зачем через участкового, если ясно, что болит?

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