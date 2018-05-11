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Песков: в повестке Путина нет вопроса о президентском сроке три раза подряд

Парламент Чечни 10 мая единогласно принял решение выступить с законодательной инициативной о возможности продления полномочий главы государства с двух до трех сроков подряд.

11.05.2018 Фото: Кремлин.ру 3 коммент.

Песков: в повестке Путина нет вопроса о президентском сроке три раза подряд

Дмитрий Песков

Предложение о возможности трех подряд президентских сроков для одного и того же человека не стоит в повестке дня главы российского государства Владимира Путина. Об этом заявил журналистам и.о. пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение властей Чечни, пишет ТАСС.
«Это не вопрос, который на повестке дня президента», — заявил представитель Кремля журналистам. Он также напомнил, что глава государства неоднократно озвучивал свою позицию по поправкам в Конституцию. В частности, в марте Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что у него нет планов изменять основной закон. Заданный ему тогда вопрос касался возможного увеличения лимита сроков пребывания на посту главы государства. «Думаю, я сказал вам вчера, что я никогда не менял Конституцию. И в особенности чтобы соблюсти свои собственные интересы, — сказал российский лидер. — И у меня нет таких планов на сегодняшний день».
Парламент Чечни в четверг единогласно принял решение выступить с законодательной инициативной о возможности продления полномочий главы государства с двух до трех сроков подряд. Согласно Конституции, сейчас одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков подряд.

 


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(3) Комментариев

  1. хз

    Радуйтесь, большинство проголосовавших.Вы об этом мечтали. Застой до конца

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  2. Аноним

    а еще мне понравился этот свежий комментарий Пескова: )
    Отказ от поставок систем С-300 в Сирию никак не связан с визитом в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил журналистам и.о. пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков, комментируя слова и.о. помощника президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимира Кожина в интервью газете «Известия». http://tass.ru/politika/5192407
    а как грозились, как дышали..)
    ведь в апреле было уверенно заявлено, что «наш союзник Асад получит комплексы С-300 для обеспечения своей безопасности от варварских налетов иностранных агрессоров». Прошло всего две недели, и ни о каких поставках речи уже не идет. И не будет идти — Нетаньяху не зря съездил к Путину…) Сирию бомбят сейчас все , кому не лень — израильтяне, турки, американцы,саудиты …Наши затаились .)
    Вот почему у Кремля нет достойных союзников …Всех сдадут — деньги важнее друзей и союзников ..Поэтому на Донбассе ЧВК Вагнера «зачистила» самостийных » командиров и поставили марионеточные правительства Луганска и Донбасса..Поэтому и в Сирии важна нефть и возможность транспортировки нефти через т.н. Турецкий поток ….Асад и «борьба с терроризмом» только для прикрытия…
    Поэтому Казахстан, Белоруссия и другие страны по СНГ держатся от Кремля подальше — там уже все поняли цену такой «дружбы»… :(

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  3. АнтиЯ

    Так понимаю парламент Чечни, всем парламентам парламент…. «НЕтолерантно» совсем страх потеряли?…

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