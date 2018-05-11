Песков: в повестке Путина нет вопроса о президентском сроке три раза подряд

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Радуйтесь, большинство проголосовавших.Вы об этом мечтали. Застой до конца
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а еще мне понравился этот свежий комментарий Пескова: )
Отказ от поставок систем С-300 в Сирию никак не связан с визитом в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил журналистам и.о. пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков, комментируя слова и.о. помощника президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимира Кожина в интервью газете «Известия». http://tass.ru/politika/5192407
а как грозились, как дышали..)
ведь в апреле было уверенно заявлено, что «наш союзник Асад получит комплексы С-300 для обеспечения своей безопасности от варварских налетов иностранных агрессоров». Прошло всего две недели, и ни о каких поставках речи уже не идет. И не будет идти — Нетаньяху не зря съездил к Путину…) Сирию бомбят сейчас все , кому не лень — израильтяне, турки, американцы,саудиты …Наши затаились .)
Вот почему у Кремля нет достойных союзников …Всех сдадут — деньги важнее друзей и союзников ..Поэтому на Донбассе ЧВК Вагнера «зачистила» самостийных » командиров и поставили марионеточные правительства Луганска и Донбасса..Поэтому и в Сирии важна нефть и возможность транспортировки нефти через т.н. Турецкий поток ….Асад и «борьба с терроризмом» только для прикрытия…
Поэтому Казахстан, Белоруссия и другие страны по СНГ держатся от Кремля подальше — там уже все поняли цену такой «дружбы»…
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Так понимаю парламент Чечни, всем парламентам парламент…. «НЕтолерантно» совсем страх потеряли?…
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