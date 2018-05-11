Сократят расходы на пенсии на 50 млрд рублей в 2018 году

В России предложили уменьшить расходы на пенсии в 2018 году на 51,5 млрд рублей. С такими поправками в бюджет страны выступил Минфин, они опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство также выступает за уменьшение расходов на «социальную политику». Кроме того, для поддержки инвалидов предлагается выделить на 2,23 млрд рублей меньше, чем в прошлом, передает «Новая газета».

Тема регулирования пенсионной политики начала звучать перед отставкой правительства. В частности, на заседании Госдумы, где депутаты утвердили премьер-министром России Дмитрия Медведева, он заявил, что готовит предложения по пенсионному возрасту.

Медведев отметил, что решение надо принимать аккуратно, при этом подчеркнул, что прежние рамки были установлены давно, а жизнь изменилась. По словам премьер-министра, существующие пенсионные рамки установили в 1930-е годы, когда продолжительность жизни составляла 40 лет.

Ранее правительство заявляло, что в ближайшее время не планирует пересматривать возраст выхода на пенсию. Такие заявления звучали на фоне предложений чиновников о необходимости повышения пенсионного возраста. В настоящий момент пенсионный возраст для мужчин в России наступает в 60 лет, для женщин — в 55 лет.