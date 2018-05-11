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Сократят расходы на пенсии на 50 млрд рублей в 2018 году

Кроме того, для поддержки инвалидов предлагается выделить на 2,23 млрд рублей меньше, чем в прошлом году.

11.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.

Сократят расходы на пенсии на 50 млрд рублей в 2018 году

В Бердске сейчас насчитывается более 31 тыс. пенсионеров

В России предложили уменьшить расходы на пенсии в 2018 году на 51,5 млрд рублей. С такими поправками в бюджет страны выступил Минфин, они опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство также выступает за уменьшение расходов на «социальную политику». Кроме того, для поддержки инвалидов предлагается выделить на 2,23 млрд рублей меньше, чем в прошлом, передает «Новая газета».

Тема регулирования пенсионной политики начала звучать перед отставкой правительства. В частности, на заседании Госдумы, где депутаты утвердили премьер-министром России Дмитрия Медведева, он заявил, что готовит предложения по пенсионному возрасту.

Медведев отметил, что решение надо принимать аккуратно, при этом подчеркнул, что прежние рамки были установлены давно, а жизнь изменилась. По словам премьер-министра, существующие пенсионные рамки установили в 1930-е годы, когда продолжительность жизни составляла 40 лет.

Ранее правительство заявляло, что в ближайшее время не планирует пересматривать возраст выхода на пенсию. Такие заявления звучали на фоне предложений чиновников о необходимости повышения пенсионного возраста. В настоящий момент пенсионный возраст для мужчин в России наступает в 60 лет, для женщин — в 55 лет.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Кто научился жить на МРОТ, тот с голодухи не помрет. :-!

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  2. Аноним

    Так держать! Это выбор более половины россиян! :-D

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  3. Поросёнок Пётр

    Всё по плану, при этом на 20 миллиардов рублей вырастут расходы на поддержку силовых структур, обеспечивающих национальную безопасность. На 2,3 миллиарда больше потратят на армию, сообщает РИА Новости. 8)

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  4. Гость

    ТАСС сообщает, что наоборот увеличат расходы ПФР на 99 млрд. http://tass.ru/ekonomika/5192656
    Дезинформируете??!! =-O =-O =-O

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  5. Аноним

    Ждём новостей по усыпление после70/75

    Thumb up 1 Thumb down 1

  6. Аноним

    Почти на 99 млрд рублей увеличатся расходы Пенсионного фонда России (ПФР) в 2018 году, при этом трансферт из федерального бюджета уменьшится на 68,3 млрд, сообщили в пятницу, 11 мая, в фонде.
    Утром на портале проектов нормативных правовых документов были опубликованы поправки к федеральному бюджету – 2018, в которых Минфин предложил уменьшить расходы бюджета на пенсионное обеспечение россиян в текущем году на 51,5 млрд рублей.
    «В соответствии с поправками в бюджет Пенсионного фонда России, внесенными в правительство, расходы ПФР на выплату пенсий в 2018 году увеличатся почти на 99 млрд рублей», — приводит ТАСС сообщение ПФР. Кроме того, в фонде пояснили, что общие расходы на пенсионное обеспечение вырастут на 371 млрд: они составят 7,35 трлн. Сокращением трансфертов из федерального бюджета в ПФР на 68,3 млрд рублей снижается зависимость фонда от федерального бюджета, объяснили в ПФР.
    Ранее в пятницу стало известно, что более половины (53%) россиян считают установленный в стране пенсионный возраст оптимальным.
    8 мая Дмитрий Медведев, утвержденный Госдумой на пост премьер-министра России, заявил, что правительство в ближайшее время подготовит и внесет в на рассмотрение предложения по развитию пенсионной системы.

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