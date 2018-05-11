Экс-руководитель отдела СК Бердска Копырин стал героем «Лепрозория»

Сегодня, 11 мая, популярная группа «ВКонтакте» «Лепрозорий», имеющая 3,5 млн подписчиков, опубликовала пост о бывшем главном следователе Бердска Сергее Копырине, который судится со Следственным комитетом за восстановление в должности.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», руководителя бердского отдела СКР глава ведомства Александр Бастрыкин уволил дважды. Но в 2016 году Сергею Копырину удалось восстановиться по суду. На этот раз, 8 мая он проиграл — суд не удовлетворил его иск о незаконной отставки. Однако Копырин и его адвокат Михаил Герасцын, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», не намерен прекращать борьбу. Они пожали апелляционную жалобу.

Копырин считает свое увольнение незаконным и по процедурным причинам, и по фактическим. Предъявленные ему претензии в неисполнении служебных обязанностей не имеют под собой основание. Об этом свительствует тот факт, что отдел Следственного комитета, возглавляемый Копыриным, всегда занимал ведущие позиции среди подразделений СКР региона.

Вероятным поводом для увольнения стала критика руководства относительно постоянных проверок бердского отдела СК после того, как Копырин возбудил уголовное дело и добился обвинительного приговора для местного бизнесмена Виктора Голубева.

Восстановление в такой должности по суду, очевидно, прецедент для России, который стал поводом для поста «Лепрозория».