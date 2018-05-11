Оплатят прогул в день диспансеризации россиянам

Гражданам оплатят время на прохождение диспансеризации: один раз в три года они получат освобождение от работы с сохранением среднего заработка. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс Госдума планирует принять 17 мая в первом чтении. Инициатива правильная, отмечают эксперты, однако одного дня на все процедуры может не хватить, передают «Известия».

Диспансеризацию с сохранением заработка можно будет пройти по письменному заявлению, следует из законопроекта, который группа депутатов во главе с Андреем Исаевым («Единая Россия») внесла в феврале 2016 года. Граждане неохотно проходят диспансеризацию, поскольку для этого нужно брать отгул, а значит, терять деньги, объяснили авторы поправок. Регулярно и в обязательном порядке медиков посещают лишь представители отдельных профессий, связанных, например, с пищевым производством или источниками повышенной опасности.

На подобных медосмотрах врачи определяют, может ли человек выполнять ту или иную работу, при этом речи о профилактике и лечении заболеваний не идет. Новеллы позволят сделать диспансеризацию доступнее, что, в свою очередь, поспособствует выявлению болезней на ранней стадии, следует из пояснительной записки к проекту.

Комитеты Госдумы по труду и охране здоровья поддержали проект, согласившись с аргументами авторов, следует из их заключений. Однако в 2016 году против этой инициативы выступило правительство. Диспансеризация включает лабораторные и инструментальные методы обследования, выполнение которых в течение одного дня может быть недопустимо по медицинским показаниям, говорилось в отзыве кабмина. Освобождения от работы на один день может быть недостаточно, кроме того, это не соответствует ст. 24 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», которая не ограничивает сроки диспансеризации.

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В Минздраве заявили, что законопроект к ним пока не поступал. Когда это произойдет, ведомство примет участие в его рассмотрении совместно с экспертным сообществом.

Инициатива правильная, однако могут возникнуть вопросы к ее реализации, отмечают эксперты. Сейчас у работодателей почти нет мотивации, чтобы отпускать сотрудника для прохождения диспансеризации и даже на больничный, считает президент общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский. По его словам, вызывает вопросы и отведенный на прохождение осмотра срок, которого, скорее всего, окажется недостаточно.

Одного дня для первичного этапа диспансеризации при хорошо отлаженном процессе вполне достаточно, полагает депутат Алексей Куринный (КПРФ), ранее работавший главврачом Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Если требуются дополнительные обследования, то это уже второй этап, однако на него выходит около трети граждан.

По его словам, плюсы новеллы в том, что «профилактика гораздо дешевле и перспективнее в части предотвращения разного рода заболеваний». Сама концепция профилактики заслуживает поддержки, подчеркнул депутат.

— Другое дело, что при реализации возникает много разных подводных камней — как быть с работодателем, со временем, с оплатой этого дня. Если по бюджетникам всё более-менее понятно, то с частниками возникает множество вопросов, — сказал он.

Значительная часть работников относится к диспансеризации несерьезно, считает глава комитета «Опоры России» по социальному развитию и трудовым отношениям Наталия Ушакова. Из тех, кто прошел диспансеризацию в 2013 году, в 2016-м на нее пришли чуть более половины, подчеркнула она. Основными причинами граждане называли плохую организацию, отсутствие врачей и длинные очереди. Кроме того, тогда еще не работал сервис электронной записи.

То, что развитие компании напрямую зависит от состояния здоровья сотрудников, понимают большинство работодателей, отметила Наталия Ушакова. Поэтому упрекать в сложившейся ситуации исключительно их было бы несправедливо, считает эксперт.