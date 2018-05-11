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Телевидение теряет доверие россиян

А вера новостным сайтам растет. Более трети опрошенных заявили, что не доверяют ни одному источнику информации. Худший результат у радио.

11.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Телевидение теряет доверие россиян

Бердские чиновники читают газету «Курьер. Среда. Бердск»

Уровень доверия россиян к информации, которую транслируют по телевидению, продолжает снижаться, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). В апреле 2018 года 43% респондентов заявили, что доверяют телевидению больше, чем остальным источникам информации. Весной 2015 года о большем доверии ТВ заявили 63% респондентов, в январе 2016-го — 58%, в феврале и мае 2017 года — 50%, в июне прошлого года — 47%.

Вопрос задавался в форме: «Есть ли источники информации, которым вы доверяете больше, чем остальным? И если да, то каким именно? Назовите не более трех таких источников».

27% участников опроса в 2018 году заявили, что источников информации, которым они доверяют больше, нет. Новостным сайтам в интернете больше доверяют 20% россиян — на 5% больше, чем в 2015 году. Доверяют печатной прессе 8% россиян — столько же верят форумам, блогам и соцсетям. 7% больше больше доверяют разговорам с друзьями и родственниками. Худший результат у радио — 6%.

Результаты апрельского опроса «Левада-центра» свидетельствуют, что ТВ остается главным источником информации в России — новости при помощи телевидения узнает 85% граждан страны. При этом заслуживающим доверие источником информации телевидение назвал 51% респондентов.

Источник: Ъ


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(3) Комментариев

  1. ВВД

    А вера сайтам НТВ и Россия 24 растет
    *CRAZY* *CRAZY* *CRAZY*

    Thumb up 2 Thumb down 3

  2. !!!

    Какая может быть вера,если на каждом канале свой «вещун»правды-это и Соловьев,и Киселев,и Норкин…Это «звезды»первой величины,а есть еще начинающие…

    Thumb up 3 Thumb down 3

  3. Аноним

    Если всё врут по телевидению, какое может быть доверие?

    Thumb up 0 Thumb down 0

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