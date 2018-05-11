Оштрафуют за ночной шум строителей «Пятерочки» в Бердске

За апрель составили 18 административных протоколов за нарушение покоя и тишины сотрудники административно-технической инспекции (АТИ) Бердска.

При реконструкции магазина «Вымпел» в Микрорайоне, теперь там расположится супермаркет «Пятерочка», строители нарушили покой граждан, работая в ночное время. На шум пожаловалась жительница дома №10 по ул. Рогачева. Полиция и сотрудники АТИ провели оперативные действия, виновные лица установлены. Возбуждено административное производство, виновного в ближайшее время привлекут к административной ответственности, рассказал начальник АТИ Павел Дятлов. Должностному лицу, подрядчику, придется заплатить штраф 5000 рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в конце апреля в редакцию обратились недовольные жители дома №10 по ул. Рогачева. Они жаловались на круглосуточный шум, который идет со стройки магазина «Пятерочка». Руководитель АТИ Бердска Павел Дятлов посоветовал горожанам обращаться в правоохранительные органы, чтобы зафиксировать данный факт.

Чаще всего за нарушения тишины и покоя к административной ответственности привлекают физических лиц. По статистике АТИ, на организации составляют протоколы не чаще 1-2 раз в год.

В основном шумят ночью: кто-то уснет и оставит включенным телевизор, кто-то уйдет на работу и забудет выключить радио, которое ночью не дает спать соседям. Некоторые не смотрят на часы, когда шумно отмечают дни рождения и другие праздники. Бывают и ночные скандалы.

Даже если бердчане впервые нарушают покой и тишину своих соседей, им придется заплатить 3000 рублей, повторный штраф уже больше — 5000 рублей. Должностное лицо впервые заплатит штраф 5000 рублей, повторно 7000 рублей. Первый штраф для юрлица составит 10 000 рублей, повторный — 70 000 рублей.

В Бердске нельзя шуметь с 22.00 до 7.00 в рабочие дни, с 22 часов до 9 часов в выходные и нерабочие праздничные дни. Нельзя громко петь, слушать музыку, передвигать мебель, скандалить с близкими, стучать по батареям, сверлить. Список шумов можно продолжать до бесконечности. Пару лет назад Новосибирская область приняла закон о дневной сиесте — с 13.00 до 15.00. В это время в многоквартирных домах также не должно быть никаких громких звуков. Особенное внимание — к квартирам, в которых идет ремонт. Включил ты дрель в этот промежуток времени или начал забивать гвозди, то ожидай в гости человека в форме.