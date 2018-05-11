За вовлечение детей в незаконные акции протеста хочет наказывать Госдума

В Госдуму внесли проект об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно проекту закона, если организатором такой акции выступит юридическое лицо, ему грозит до полумиллиона рублей штрафа. Штраф для граждан составит от 30 до 50 тысяч рублей, также их могут наказать обязательными работами на срок до 100 часов или арестом до 15 суток. Размер штрафа для должностных лиц — уже от 50 до 100 тысяч рублей.

Рассмотрение дел о таких правонарушениях станет «исключительной компетенцией судей», указано в проекте. Протоколы будут составлять полицейские.

Отмечается, что инициатива призвана предупредить участие несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, а также не допустить причинения вреда их жизни, здоровью и развитию.

«Политическая эксплуатация»

В Совете по правам человека (СПЧ) не раз выражали обеспокоенность призывами к школьникам и студентам участвовать в протестных акциях и подчеркивали недопустимость политической эксплуатации детей. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявляла о недопустимости «манипулирования детским сознанием».

В прошлом году спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила запретить участие несовершеннолетних в протестных акциях, особенно несанкционированных. По ее мнению, подростки «не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения». Вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции она назвала «циничным попранием нравственных и гражданских норм».

«Это не может быть самостоятельным нарушением»

В то же время глава СПЧ Михаил Федотов раскритиковал проект поправок. По его словам, вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции не может быть самостоятельным нарушением, а лишь отягчающим обстоятельством. Он подчеркнул, что инициатива противоречит концептуальным основам Кодекса об административных правонарушениях.

«Оно может быть квалифицирующим признаком, но не может быть самостоятельным правонарушением, иначе нам бы пришлось по многим статьям кодекса делать дополнения о вовлечении несовершеннолетних. Например, в кодексе есть статья «побои». Ну что же, нам теперь делать статью «вовлечение несовершеннолетних в побои»?» — пояснил Федотов.

По его мнению, единственное, что можно было бы сделать — включить вовлечение несовершеннолетних в качестве отягчающего вину обстоятельства в отношении организаторов несанкционированных акций.