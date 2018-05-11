Отказался признавать криптовалюту имуществом арбитражный суд

Криптовалюта, исходя из прямого толкования норм права, не относится к объектам гражданских прав, следует из определения Арбитражного суда Москвы, объяснившего отказ включать ее в конкурсную массу в деле о банкротстве.

Ранее суд рассматривал ходатайство финансового управляющего Алексея Леонова о разрешении разногласий между ним и банкротом Ильей Царьковым. Финансовый управляющий просил суд включить в конкурсную массу содержимое криптокошелька на Blockchain.info, о существовании которого Леонову рассказал сам Царьков.

26 февраля суд решил не включать принадлежащую банкроту криптовалюту в конкурсную массу. Обоснование решения опубликовано в понедельник, 12 марта.

По мнению суда, из-за отсутствия законодательного регулирования криптовалют невозможно однозначно определить, к какой категории относятся цифровые валюты: «имущество», «активы», «информация» или «денежные суррогаты». Суд пришел к выводу, что криптовалюта представляет собой «некоторый набор символов знаков, содержащийся в информационной системе», доступ к которой «осуществляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети с использованием специального программного обеспечения».

Перечисляя способы получения (первичное размещение монет, майнинг, форжинг), суд отмечает, что «криптовалюта возникает буквально «из интернета». И в этом заключается ее принципиальное отличие от обычных денег. Чтобы реальные деньги, являющиеся платежным средством, появились в цифровом виде, требуется внести на определенный счет или в электронный кошелек обычные деньги, криптовалюты же «появляются уже в электронном виде», следует из документа.

Отсутствие в системе криптовалюты контролирующего центра и анонимность пользователей не позволяют с определенностью установить принадлежность криптовалюты в криптокошельке конкретному физическому лицу, отмечает суд, мотивируя решение не включать ее в конкурсную массу.

Ответная реакция

Финансовый управляющий Алексей Леонов с решением суда не согласен и будет его оспаривать, сообщил он РБК. «Преждевременно считать, что определение суда поставило окончательную точку в вопросе допуска криптовалюты в гражданский оборот по российскому праву. Данный судебный акт в ближайшие дни будет обжалован, и окончательные решения по данному вопросу будут приниматься вышестоящими судебными инстанциями», — полагает Леонов.

По его мнению, ст. 128 ГК РФ «Объекты гражданских прав» допускает максимально широкое толкование понятия «иное имущество», так что даже самое экзотическое имущество должника, обладающее экономической ценностью для кредиторов, не может быть произвольно исключено из конкурсной массы. «В противном случае это влечет к лишению конкурсных кредиторов возможности получить максимальное удовлетворение своих требований в рамках процедур банкротства», — объясняет Леонов.

По мнению финансового управляющего, то, что криптокошелек принадлежит должнику, очевидно, и сам Царьков это признает. «Судом достоверно установлено, что Царьков обладает доступом к криптокошельку, что подтверждается нотариально удостоверенным протоколом осмотра веб-страниц в интернете. Принадлежность криптовалюты Царькову никем не оспаривается», — прокомментировал Леонов мнение суда о невозможности с определенностью установить принадлежность криптовалюты в криптокошельке конкретному физическому лицу.

То, что суд не сумел установить принадлежность криптовалюты в криптокошельке должнику, связано со слабой системой идентификации на портале, где расположен кошелек, считает партнер адвокатского бюро Buzko & Partners Роман Бузько. «Blockchain.info — это крупный портал, однако это не криптовалютная биржа, а криптокошелек. И так как на нем не проходят операции с криптовалютами, там нет сильной системы идентификации. Единственное, что требуется — это подтвердить адрес электронной почты», — объясняет юрист.

Подходы к определению

Природа криптовалют интерпретируется по-разному. В Японии биткоину и некоторым другим криптовалютам с 1 апреля 2017 года присвоен статус платежного средства наравне с иенами. В США оговорены вопросы того, как облагать налогом сделки с биткоинами и как предотвращать возможное при их посредничестве финансирование терроризма. А в Германии Федеральное управление финансового надзора (BaFin) в феврале 2018 года опубликовало письмо с указанием на то, что токены и криптовалюты подчиняются законам по надзору за ценными бумагами.

В России закон, регулирующий криптовалюты, должен быть принят до 1 июля 2018 года. В тексте законопроекта «О цифровых финансовых активах», разработанном Минфином и ЦБ, криптовалюта и токены определяются как виды цифровых финансовых активов, а цифровой финансовый актив, в свою очередь, признается имуществом. Использование криптовалют на территории России в качестве средства платежа не предполагается.

Все признаки имущества

Юристы считают решение суда аргументированным в части апелляции к отсутствию законодательства в сфере обращения криптовалют, но не соглашаются, что криптовалюту нельзя отнести к понятию имущества.

Арбитражный суд принял решение не признавать цифровые валюты имуществом, чтобы не обременять приставов лишней головной болью до принятия закона о криптовалютах, считает Роман Бузько. «Видимо, суд не захотел быть первым, кто сказал бы, что это имущество и что его нужно взыскивать. Тем более что, как его взыскивать в данном случае, также неизвестно», — полагает юрист.

По мнению юриста Herbert Smith Freehills Дениса Морозова, основной причиной отказа в ходатайстве все-таки является именно отсутствие законодательства, а не невозможность отнести криптовалюту к категории имущества. «Суд не рискнул сказать, что отнести криптовалюту «к имуществу не позволяют существующие нормы права». В законодательстве нет понятного и исчерпывающего определения понятия «имущество», и для отнесения криптовалюты к категории имущества потребовалось бы проанализировать доктрину и практику, а также соотнести множество норм, в которых бы использовалась данная категория. Однако даже тогда взвесить все аргументы было бы затруднительно», — объясняет юрист.

При этом у криптовалюты есть все признаки имущества, поскольку по факту покупки криптовалюты физическим лицом у него возникают и некоторые имущественные права. «Следуя такой логике, можно вполне справедливо не согласиться с судом», — считает и партнер юридической компании «УК «Право и Бизнес» Александр Пахомов.

Несмотря на то​ что суд попытался разобраться в сути криптовалют, удалось ему это не везде, отмечают юристы. «Несмотря на отсутствие законодательно закрепленного статуса криптовалют, их можно не только «майнить», на что указывает суд, но купить и продать за вполне законные р​убли и иную валюту по рыночной стоимости, которая определяется в ходе торгов. Однако на это суд по каким-то непонятным причинам глаза закрывает, уходя в рассуждения о сложности природы криптовалюты как явления», — замечает Александр Пахомов.

Шанс для банкротов

Данное решение суда можно считать важным прецедентом, считает Пахомов. «Отказ суда во включении в конкурсную массу криптовалюты открывает достаточно широкие возможности по переводу имеющихся у будущих банкротов средств в криптовалюту как минимум до тех пор, пока не будет подготовлена соответствующая законодательная база», — говорит юрист.

Сокрытие средств в криптовалютах при банкротстве является главным негативным последствием такого решения суда, считает и финансовый управляющий Леонов. «Изъятие криптовалюты из состава конкурсной массы предоставит недобросовестным участникам экономического оборота возможность действовать в ущерб кредиторам: скрывать свои активы и совершать сделки в обход ограничений, установленных федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», — заключает он.

Но, подчеркивает Пахомов, решение суда не ставит точку в вопросе взыскания криптовалюты с должников. «Так как единой судебной практики по данному вопросу нет, даже по аналогичному иску суд в будущем вполне может вынести диаметрально противоположное решение», — обнадежил кредиторов юрист.