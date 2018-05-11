Путин не считает возможной поездку Серебренникова на Каннский кинофестиваль

Президент РФ Владимир Путин подчеркивает независимость российского правосудия, в связи с чем не может помочь с поездкой режиссера Кирилла Серебренникова на Каннский кинофестиваль.

Письмо главы Российского государства процитировали в пресс-службе киносмотра.

«Директор фестиваля Тьери Фермо сообщил, что министр иностранных дел Франции отправил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать, чтобы Кирилл Серебренников мог лично представить свой фильм («Лето» — ИФ) в Каннах. Вчера фестиваль получил ответ Владимира Путина. Он сказал, что был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо», — сообщил на пресс-конференции ее ведущий Джоэль Шапрон, передает «Интерфакс».

Фильм Серебренникова «Лето» на 71-м Каннском кинофестивале представлен в основной программе.

Режиссер с августа находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа» и не смог лично представить свой фильм в Каннах. Однако на пресс-конференции для режиссера выделили место с табличкой среди членов съемочной группы, которое пустовало. Некоторые журналисты пришли на пресс-конференцию в футболках с надписью «#freekirill».

Основная сюжетная линия картины — история знакомства и отношений 19-летнего музыканта Виктора Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома Цоя. Главные роли исполнили корейский актер Тео Ю (Цой), фронтмен группы «Звери» Рома Зверь (Науменко), Ирина Старшенбаум (Наталья).

В российский прокат фильм выйдет 7 июня.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Серебренникова в Петербурге во время съемочного процесса «Лета» и доставили в Москву. Режиссер монтировал картину, находясь под домашним арестом.

Каннский кинофестиваль продлится до 19 мая. В основной конкурс фестиваля вошел 21 фильм.