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Водный и пеший туризм предлагает развивать писатель-историк в Бердске

Алексей Протасов пишет историю бердского Нового поселка, где, по его мнению, можно создать уникальную «лечебную зону.(ВИДЕО)

11.05.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев

Водный и пеший туризм предлагает развивать писатель историк в Бердске

Алексей Протасов — автор 33 книг и брошюр

В бердском историко-художественном музее член Союза писателей и Союза журналистов Алексей Протасов рассказал, как из инженера превратился в писателя.

— 80-летний Протасов заметная фигура в жизни Бердска. Это человек глубоко занимается исследованием истории, в частности Нового поселка. Уделяет внимание истории своей семьи, что в наше время весьма актуально, когда многие изучают свою родословную и ищут корни, — заметила на творческой встрече заведующая сектором просветительской работы Марина Янеева.

Алексей Иванович — уникальная личность. Всю свою жизнь он работал в угольной промышленности — на производстве, в проектировании, науке и параллельно занимался писательством — публицистикой, художественной литературой и поэзией.

Первоначально творчество проявилось у него через создание семейной стенгазеты к праздникам и значимым датам. Первая книга-сборник стихов увидела свет в 1997 году. Сейчас у бердчанина написано и издано 33 книги и брошюр.

Новый поселок — лечебная и туристическая зона

Бердчанин 32 года живет в Новом поселке и выпустил несколько книг про этот, как он его называет «Богом подаренный микрорайон Бердска». Одно из произведений автор посвятил участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. 10 участников рассказывают о тяготах военного времени и мирного труда в тылу.

Проблемы, становление и дальнейшее развитие Бердска автор изложил в книге «Вчера, сегодня и завтра нашей малой родины», посвященной 300-летию Бердска.

Автор видео Елена Белоусова

Будущее Нового поселка он видит в самостоятельной территории, подчиненной напрямую городу Новосибирску или Новосибирской области.

— В первую очередь я ее вижу как лечебную зону. Чтобы со всей России приезжали и могли укрепить и поправить здоровье в наших лечебных учреждениях. Во-вторых, ее нужно развивать как туристическую зону. Хорошо бы внедрить водный туризм, организовать пешие походы по горам, — предлагает писатель.

Формируйте семейные традиции и ценности

Алексей Иванович родился в многодетной семье, где воспитывалось 7 детей. Начал исследование родословной в 1999 году. Брат отца Михаил Максимович проехал Кировскую область и отследил как жили предки в пяти поколениях. Всего в книгу вошли семь поколений семьи Протасовых, насчитывающих 125 человек.

По мнению бердчанина каждой семье необходимо формировать и развивать трудовые и семейные традиции и ценности.
— Если ты уже не можешь писать и ходить, но голова еще соображает и есть память, сядь за стол, посади рядом сына, дочку, внучку и пусть пишут с твоих слов. Попроси зачитать и продолжи. И так пишите, пишите, пишите, — советует Протасов.

Сейчас наш земляк работает над очередной книгой, касающаяся проблемы сел и восстановления сельскохозяйственной отрасли.

После музеев появляется окрыленность

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Алексей Протасов бердский историко-художественный музей мог вполне называться историко-художественно-литературным музеем. Подобных форматов встреч, как в Бердске он не встречал и в Новосибирске.

— Нужно поднимать интерес к культуре и Родине. Для этого нужно перестроить жизнь в целом. Основа нашего общества — справедливость, равноправие. Это было актуально не только в коммунистическое время, во все времена, — рассказал бердский писатель.

Среди поэтов он выделяет Пушкина и Тютчева. Из писателей отмечает Валентина Распутна. Его произведения наталкивают на глубокие размышления. Это человек с хорошим чутьем и болью в сердце за состояние Родины- России, отметил Алексей Иванович.

По его мнению, сейчас сложно детей оторвать от компьютера. Но родителям самим нужно стремиться быть образованными, сведущими и заниматься с детьми — ходить в музеи, на выставки.

— После музеев у меня появляется окрыленность, настроение приподнятое. Художественные картины и фотографии наталкивают на размышления и показывают красоту, которая рядом. А мы нередко ее не замечаем, — заключил Протасов.


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