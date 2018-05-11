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Лишь 6% россиян поддерживают повышение пенсионного возраста

Оптимальным возрастом для ухода на заслуженный отдых указали 63 года для мужчин и 60 для женщин. Ратующие за снижение пенсионного возраста хотят отправлять женщин на пенсию в 50 лет.

11.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

Лишь 6% россиян поддерживают повышение пенсионного возраста

Пенсионеры Бердска предлагают повышать пенсии, а не пенсионный возраст

За снижение пенсионного возраста в России выступают 35% работников, 53% считают существующую планку оптимальной, сообщили РИА Новости в службе исследований HeadHunter. Согласно опросу, в котором приняли участие почти восемь тысяч человек, повысить пенсионный возраст на благо экономики России согласны только 6% респондентов.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе.

Служба исследований HeadHunter опросила 7 тысяч 872 российских работника о том, как, по их мнению, можно увеличить совокупное значение валового внутреннего продукта (ВВП) в России. В числе возможных средств респондентам предложили корректировку пенсионного возраста, отпуска по беременности и родам, трудовую иммиграцию, а также квотирование рабочих мест для студентов и социально незащищенных групп населения.

Снизить, нельзя повышать

Нынешние значения пенсионного возраста для мужчин и женщин составляют 60 и 55 лет соответственно, 53% респондентов посчитали такие условия оптимальными, в то время как 35% отметили, что пенсионный возраст нужно снизить. Повысить пенсионный возраст предложили только 6% респондентов, еще 6% затруднились ответить.

В среднем респонденты, отметившие необходимость повышения пенсионного возраста, в качестве оптимальной указали планку в 63 года для мужчин и 60 лет для женщин. Те из опрошенных, кто выбрал снижение, в среднем указали 54 года для мужчин и 50 лет для женщин.

Наибольшая доля респондентов, отметивших необходимость снижения пенсионного возраста, оказалась среди работников в возрасте от 18 до 25 лет – 51%. В то же время среди респондентов старше 45 лет за снижение пенсионного возраста высказались только 17%, в этой возрастной группе 71% считает существующие сроки выхода на пенсию оптимальными.

Чаще всего о повышении пенсионного возраста высказывались респонденты из Тюменской и Тверской областей, а также из Красноярского края – 12%, 11% и 10% соответственно. В Москве необходимость повышения отметили 9% опрошенных.

Трудовая иммиграция и квоты

Поддержали льготные условия для трудоустройства иммигрантов только 8% респондентов. В целом отрицательное отношение к иммиграции выразили 24% опрошенных, объяснив это тем, что количество иммигрантов скорее вредит экономике. При этом 36% респондентов поддерживают целевую иммиграцию только дефицитных высококвалифицированных специалистов.

Наибольшими долям респондентов, отрицательно относящихся к целевой иммиграции, представлены профессиональные области – «Высший менеджмент», «Строительство», «Автомобильный бизнес» и «Безопасность» – 31%. В опросе речь шла исключительно о целевой (легальной) иммиграции, которая предполагает соблюдение законодательства и не предусматривает труд иммигрантов в теневой экономике.

Большинство респондентов отметили молодежь как группу населения, рост занятости в которой мог бы оказать наибольшее влияние на благосостояние страны — 67%. Еще 12% посчитали, что увеличение количества занятого населения среди женщин могло бы сказаться на росте экономики положительнее. При этом только 10% опрошенных заявили, что благоприятно повлиял бы на рост ВВП труд большего числа пенсионеров.

Относительно квотирования (резервирования) рабочих мест для студентов в частных компаниях с целью помощи в прохождении производственной практики и приобретения трудовых навыков – 81% респондентов высказался положительно.

Среди социально незащищенных групп населения, по мнению респондентов, в обязательном порядке нужно квотировать рабочие места для соискателей, потерявших место проживания по причине ЧП – 48%, выпускников детских домов – 45% и матерей, самостоятельно воспитывающих детей – также 45%. Наименее прочих респонденты поддержали квотирование мест для соискателей, освободившихся из мест заключения – 14%, имеющих серьезные заболевания – 13% и имеющих награду почетного донора – 7%.

Также респондентам предложили высказаться о пересмотре сроков отпуска по беременности и родам (в данный момент это 20 недель) – 54% сочли нынешние значения оптимальными, 26% — предложили его увеличить и только 6% опрошенных отметили, что срок отпуска необходимо сократить.


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(4) Комментариев

  1. зима

    6% — это наверное депутаты. Им как раз все равно до скольки лет штаны протирать. А попробуй в 50-60 лет устроиться на работу, если пришлось ее потерять? Кто возьмет человека в таком возрасте? сторож и техничка будут самой востребованной профессией(((((((((

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  2. Поросёнок Пётр

    Странные люди, партию, правительство и президента горячо поддерживают, а их решения почему-то нет *UNKNOWN*

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  3. о как...

    Мне одному кажется, что есть признаки мошенничества в «социальном договоре» между государством и гражданами?
    Пока гражданин молод, ему говорят: «работай честно, отчисляй нам такую-то долю с заработка и мы гарантируем что с 60 лет ты получишь пенсию в размере такой-то доли от заработка и получать будешь до конца жизни».
    Приходит время выполнять обещания и оказывается, что есть миллион причин не выполнить условия ранее заключенного договора. Кроме того, пока деньги «эффективно хранили» — их почему-то стало сильно меньше. И стало нормой, что в ПФР изымает у граждан в разы больше средств чем возвращает пенсиями.

    Типа ну надо же содержать механизм. Но почему механизм жрет в разы больше чем выдает пенсий? Нужен ли механизм с КПД ниже паровоза?
    Может раздать всем работающим средства которые они ранее отчислили на сегодняшнюю дату, и с завтрашнего дня самим начать копить пенсии, растить детей — а ПФР расформировать. Их офисы — отдать под детские сады. Возможно, пользы будет больше?

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    • док

      1.Нет никакого «социального договора» между государством и гражданами. Хотя бы потому, что нет юридически обязывающего документа . И вообще мир не так устроен. есть только одно право, право сильного, и в данной соц.экономической системе ,право класса капиталистов.

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