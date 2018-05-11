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В ДТП с двумя маршрутками пострадали водитель и пассажир в Бердске

Две «газели» №17 и №332 столкнулись недалеко от горбольницы в Микрорайоне.(ВИДЕО)

11.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой 3 коммент.

В ДТП с двумя маршрутками пострадали водитель и пассажир в Бердске

Неизвестно, сколько ехало пассажиров в маршрутке №17

Две пассажирские «газели» столкнулись на перекрестке улиц Боровой и Рогачева в Бердске сегодня, 11 мая, около 11.00.

Автор видео Галина Панчева

По словам сотрудников ГИБДД, они разбираются с данным дорожно-транспортным происшествием, далее ситуацию комментировать не стали.

В аварию попали маршрутки №332 и №17. Очевидцы сообщили «Курьер. Среда. Бердск», что водителя маршрутки №17 и его пассажира увезла с места скорая помощь. Второй водитель не пострадал.

Известно, что маршрутное такси №332 передвигалось без пассажиров. Сколько было пассажиров в маршрутке №17 — неизвестно.


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(3) Комментариев

  1. аноним

    Я считаю, там давно нужно светофор поставить. Выехать с Рогачева на микрорайон уж очень проблематично. Да и с Лунной на туже дорогу. Особенно с 17 до 18.

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  2. Аноним

    Маршрутчики хуже джиповодов, ездят как попало. На фото видно, что 17ка вылезла по 332ю

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  3. Аноним

    долетались :-D , жаль что пассажиры пострадали :( на пересдачу водядлов всех маршруток

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