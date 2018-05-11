В ДТП с двумя маршрутками пострадали водитель и пассажир в Бердске

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Я считаю, там давно нужно светофор поставить. Выехать с Рогачева на микрорайон уж очень проблематично. Да и с Лунной на туже дорогу. Особенно с 17 до 18.
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Маршрутчики хуже джиповодов, ездят как попало. На фото видно, что 17ка вылезла по 332ю
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долетались , жаль что пассажиры пострадали на пересдачу водядлов всех маршруток
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