В ДТП с двумя маршрутками пострадали водитель и пассажир в Бердске

Две пассажирские «газели» столкнулись на перекрестке улиц Боровой и Рогачева в Бердске сегодня, 11 мая, около 11.00.

Автор видео Галина Панчева



По словам сотрудников ГИБДД, они разбираются с данным дорожно-транспортным происшествием, далее ситуацию комментировать не стали.

В аварию попали маршрутки №332 и №17. Очевидцы сообщили «Курьер. Среда. Бердск», что водителя маршрутки №17 и его пассажира увезла с места скорая помощь. Второй водитель не пострадал.

Известно, что маршрутное такси №332 передвигалось без пассажиров. Сколько было пассажиров в маршрутке №17 — неизвестно.