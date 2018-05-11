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«ЕР» предложила беспартийному Кудрину возглавить Счетную палату

Предложение депутатов стало неожиданным для экс-министра финансов. Но он обещал подумать.

11.05.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

ЕР предложила беспартийному Кудрину возглавить Счетную палату

Алексей Кудри

Депутаты «Единой России» предложили Алексею Кудрину возглавить Счетную палату, заняв должность, которая станет вакантной в связи с переходом Татьяны Голиковой в правительство на пост вице-премьера, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Уже в понедельник, 14 мая, президиум фракции встретится с Алексеем Кудриным, и если мы придем к консенсусу, будем готовы выдвинуть его кандидатуру», — сообщил «Интерфаксу» в четверг первый замруководителя фракции Андрей Исаев.

По словам Исаева, парламентское большинство видит в Кудрине «квалифицированного оппонента, выступающего с конструктивных позиций».

Представитель руководства фракции обратил внимание на то, что по целому ряду вопросов Кудрин «является оппонентом правительства и парламентского большинства». «И не секрет, что мы часто вступали с ним в полемику», — добавил депутат.

Но, уверен представитель «Единой России», для общества полезно, что столь важную в структуре государства позицию будет занимать человек, не входящий в парламентское большинство, не состоящий в партии «Единая Россия», лидером которой является председатель правительства Дмитрий Медведев.

Что касается квалификации А.Кудрина, то с его «послужным списком» сомневаться в ней не приходится — у него «огромный опыт» работы и правительстве, и в Комитете гражданских инициатив, отметил Исаев.

Он подтвердил, что сначала в «Единой России» рассматривалась на пост главы Счетной палаты кандидатура первого вице-спикера Александра Жукова. Однако в связи с желанием Жукова остаться работать в Госдуме, искать возможного, и при этом высококвалифицированного, кандидата стали вне фракции и партии.

Пресс-секретарь экс-министра финансов Павел Кузнецов сообщил «Интерфаксу», что «предложение депутатов стало для Алексея Кудрина полной неожиданностью, но он обещал над ним подумать».

Источник, знакомый с ситуацией, в свою очередь сообщил, что консультации Кудрина с парламентскими фракциями запланированы на следующую неделю.


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