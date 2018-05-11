Трамп встретится с Ким Чен Ыном 12 июня

Встреча президента США и лидера КНДР пройдет в июне в Сингапуре, проинформировал в четверг американский лидер Дональд Трамп в своем твиттере.

«Столь ожидаемая встреча Ким Чен Ына со мной произойдет в Сингапуре 12 июня. Мы оба постараемся, чтобы она стала очень важным моментом для мира во всем мире», — написал президент США.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что чиновникам Белого дома дали указание работать над подготовкой исторической встречи президента США и лидера КНДР в Сингапуре. Трамп исключил возможность переговоров в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. По мнению американских чиновников, Сингапур выглядит предпочтительнее демилитаризованной зоны из-за удаленности от Пхеньяна, передает «Интерфакс».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео посетил КНДР и договорился об освобождении троих задержанных сограждан. Авиалайнер, на борту которого находились Помпео со своей делегацией и освобожденные американцы, приземлился на военной авиабазе за пределами Вашингтона около 2:40 по местному времени (9:40 по московскому). Вернувшихся американцев встретили Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс вместе с женами Меланией и Карен.

4 мая агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на слова президента США, что дата и место проведения саммита определены, однако детали в сообщении не уточнялись.

В конце апреля состоялся исторический саммит с участием лидеров КНДР и Южной Кореи, на котором стороны объявили о начале переговоров по заключению мирного договора в Корейской войне, а также о стремлении добиться полной денуклеаризации полуострова.