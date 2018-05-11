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Кубок мира по футболу прибыл на Урал

Продолжается мировое турне по представлению кубка мирового первенства по футболу.

11.05.2018 Нет комментариев

Кубок мира по футболу прибыл на УралВчера главный футбольный трофей достиг Екатеринбурга. Кубок прибыл в столицу Уральского края в минувший вторник, тем самым сделав ее уже третьим городом после Владивостока и Новосибирска, где состоялась его официальная презентация в текущем году.

БК Олимп сообщает, что кубок пробудет в Екатеринбурге до этого воскресенья. Пока он выставлен на территории футбольного манежа возле Дворца молодежи, а 11 и 12 мая его перенесут на два дня в центр города на Плотинке. Прикасаться к трофею не имеют права посторонние лица, но только победители мирового первенства, а также главы государств. Так что подержать его в руках при всем желании у простого посетителя не получится. Однако, с разрешения организаторов презентации, сохраняется возможность сфотографироваться на фоне трофея.

Кубок Чемпионата мира по футболу состоит из чистого золота 750 пробы и весит 6 килограммов и 142 грамма. На трофее изображены две человеческие фигуры, которые подпирают земной шар. В качестве основания кубка используется малахит, что очень символично, так как этот благородный камень добывается в уральских недрах, где сейчас и проходит данная презентация.

На встрече футбольного трофея в Екатеринбурге присутствовало все руководство Свердловской области. С приветственным словом выступил губернатор Евгений Куйвашев. Он поблагодарил организаторов футбольного комитета за возможность принимать у себя мировой кубок и отметил, что малахит это уральский камень и он очень рад, что такая высокая награда посетила наконец-то здешние места.

Тур главного футбольного трофея стартовал еще в начале сентября прошлого года, когда состоялась его первая демонстрация в Москве. После этого он продолжился во всех частях света, а прибыл снова в этом году в Россию прямо из Токио. Кубок постоянно сопровождает Чемпион мира по футболу Жилберто Силва, а также два посла доброй воли ФИФА – наши соотечественницы Наталья Водянова и Виктория Лопырева.

После презентации в Екатеринбурге трофей проследует по всем городам, где состоятся матчи в рамках мирового первенства:  Самара, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москва.

Организаторы тура преследуют цель популяризировать футбол во всем мире и привлечь дополнительные средства для организации благотворительных программ помощи бедным.


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