Кубок мира по футболу прибыл на Урал

Вчера главный футбольный трофей достиг Екатеринбурга. Кубок прибыл в столицу Уральского края в минувший вторник, тем самым сделав ее уже третьим городом после Владивостока и Новосибирска, где состоялась его официальная презентация в текущем году.

БК Олимп сообщает, что кубок пробудет в Екатеринбурге до этого воскресенья. Пока он выставлен на территории футбольного манежа возле Дворца молодежи, а 11 и 12 мая его перенесут на два дня в центр города на Плотинке. Прикасаться к трофею не имеют права посторонние лица, но только победители мирового первенства, а также главы государств. Так что подержать его в руках при всем желании у простого посетителя не получится. Однако, с разрешения организаторов презентации, сохраняется возможность сфотографироваться на фоне трофея.

Кубок Чемпионата мира по футболу состоит из чистого золота 750 пробы и весит 6 килограммов и 142 грамма. На трофее изображены две человеческие фигуры, которые подпирают земной шар. В качестве основания кубка используется малахит, что очень символично, так как этот благородный камень добывается в уральских недрах, где сейчас и проходит данная презентация.

На встрече футбольного трофея в Екатеринбурге присутствовало все руководство Свердловской области. С приветственным словом выступил губернатор Евгений Куйвашев. Он поблагодарил организаторов футбольного комитета за возможность принимать у себя мировой кубок и отметил, что малахит это уральский камень и он очень рад, что такая высокая награда посетила наконец-то здешние места.

Тур главного футбольного трофея стартовал еще в начале сентября прошлого года, когда состоялась его первая демонстрация в Москве. После этого он продолжился во всех частях света, а прибыл снова в этом году в Россию прямо из Токио. Кубок постоянно сопровождает Чемпион мира по футболу Жилберто Силва, а также два посла доброй воли ФИФА – наши соотечественницы Наталья Водянова и Виктория Лопырева.

После презентации в Екатеринбурге трофей проследует по всем городам, где состоятся матчи в рамках мирового первенства: Самара, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москва.

Организаторы тура преследуют цель популяризировать футбол во всем мире и привлечь дополнительные средства для организации благотворительных программ помощи бедным.