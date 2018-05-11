Заново начнут судить за растрату экс-директора НЗИВа в Искитиме

Прокуратура Новосибирской области 14 мая получит материалы головного дела бывшего руководителя искитимского оборонного предприятия НЗИВ Валерия Петрова. Об этом 10 мая сайту «Весь Искитим» сообщил прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Юрий Кондратьев.

Искитимский районный суд 28 апреля вынес постановление о возврате прокурору дела, возбужденного в отношении Петрова, которого обвиняют в присвоении и растрате 8,5 млн рублей. Как выяснилось, копия постановления о привлечении к уголовной ответственности у Валерия Петрова и аналогичный документ в деле различаются. То есть фактически дело вернули по формальным признакам.

– В судебном заседании выяснилось, что в имеющемся уголовном деле копия постановления о привлечении Петрова к уголовной ответственности и выданная на руки копия постановления различаются. Суд вынес решение вернуть дело для перепредъявления обвинения, выдачи надлежащей копии подсудимому и направление дела снова в суд. В понедельник мы должны получить уголовное дело и выйти на предъявление обвинения, – Кондратьев.

По этому уголовному делу уже огласили первый приговор, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В ходе расследования установлено, что в апреле 2015 года 60-летний генеральный директор и 64–летний главный инженер Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ), расположенного в Искитиме, с целью хищения денежных средств заключили договор о ремонте четырех установок прессования на сумму более 8 млн рублей с 35-летним директором новосибирской фирмы. Позже, главный инженер заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По решению суда он приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.