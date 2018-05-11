КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам
Продам
Продам
Продам 1=ю 89137170267 Ольга
Продам 2к квартиру
Продам 2-ую квартиру! 8- 9139286756 Людмила
Продам комнату в квартире!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

За вовлечение детей в незаконные акции протеста хочет наказывать Госдума

Отказался признавать криптовалюту имуществом арбитражный суд

Водный и пеший туризм предлагает развивать писатель-историк в Бердске

Путин не считает возможной поездку Серебренникова на Каннский кинофестиваль

Лишь 6% россиян поддерживают повышение пенсионного возраста

«ЕР» предложила беспартийному Кудрину возглавить Счетную палату

В ДТП с двумя маршрутками пострадали водитель и пассажир в Бердске

Трамп встретится с Ким Чен Ыном 12 июня

Заново начнут судить за растрату экс-директора НЗИВа в Искитиме

Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Заново начнут судить за растрату экс-директора НЗИВа в Искитиме

Суд вернул прокурору уголовное дело. Выяснилось, что копия постановления о привлечении к уголовной ответственности у Валерия Петрова и документ в деле различаются.

11.05.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Весь Искитим Нет комментариев

 

Заново начнут судить за растрату экс директора НЗИВа в Искитиме

НЗИВ является оборонным предприятием, с особым режимом работы

Прокуратура Новосибирской области 14 мая получит материалы головного дела бывшего руководителя искитимского оборонного предприятия НЗИВ Валерия Петрова. Об этом  10 мая сайту «Весь Искитим» сообщил прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Юрий Кондратьев.

Искитимский районный суд 28 апреля вынес постановление о возврате прокурору дела, возбужденного в отношении Петрова, которого обвиняют в присвоении и растрате 8,5 млн рублей. Как выяснилось, копия постановления о привлечении к уголовной ответственности у Валерия Петрова и аналогичный документ в деле различаются. То есть фактически дело вернули по формальным признакам.

– В судебном заседании выяснилось, что в имеющемся уголовном деле копия постановления о привлечении Петрова к уголовной ответственности и выданная на руки копия постановления различаются. Суд вынес решение вернуть дело для перепредъявления обвинения, выдачи надлежащей копии подсудимому и направление дела снова в суд. В понедельник мы должны получить уголовное дело и выйти на предъявление обвинения, – Кондратьев.

По этому уголовному делу уже огласили первый приговор, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В ходе расследования установлено, что в апреле 2015 года 60-летний генеральный директор и 64–летний главный инженер Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ), расположенного в Искитиме, с целью хищения денежных средств заключили договор о ремонте четырех установок прессования на сумму более 8 млн рублей с 35-летним директором новосибирской фирмы. Позже, главный инженер заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По решению суда он приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
За вовлечение детей в незаконные акции протеста хочет наказывать Госдума Бердчанка споёт в полуфинале областного конкурса «АRТ-тур» Отказался признавать криптовалюту имуществом арбитражный суд

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатный первичный прием акушера-гинеколога в клинике Веритас
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от&nspb;04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика