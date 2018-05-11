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Толпа дачников не может уехать на участки у водозабора в Бердске

Один автобус из трех сошел с линии. Через полчаса его заменили машиной, снятой с городского маршрута. В марте сгорели два дачных автобуса муниципального ПАТП.

11.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 10 коммент.

Толпа дачников не может уехать на участки у водозабора в Бердске

От «Черемушек» в садовые общества всегда уезжает много дачников

Не могут уехать на водозабор дачники в Бердске. На «Черемушки» не пришел автобус.

— Мы тут стоим ждем, целая толпа собралась, уехать не можем. А люди подходят и подходят. Теперь весь народ и на трех автобусах не увести. Не могут возить народ на дачи, так тогда пусть и не берутся, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Вячеслав Третьяков.

По словам начальника бердского автотранспортного предприятия (БАТП) Елены Бороздиной, автобус сошел с линии из-за поломки. Вышел из строя прямо на водозаборе. Через полчаса ситуацию уже разрешили: сняли автобус с маршрута №5 и перенаправили на дачное направление.

Елена Викторовна отметила, что парк их предприятия уже давно пора менять: из 27 машин только 7 новых. Нет ничего удивительного в том, что отработавшие свой срок автобусы выходят из строя.

-Дачникам не стоит волноваться, мы делаем все возможное, чтобы доставить их до места. И всегда осуществляем замену транспорта в течение получаса, — уверила «Курьер. Среда. Бердск» Елена Бороздина.

В будние дни до водозабора ходит три автобуса, в выходные четыре. Сегодня, 11 мая, при поломке одной единицы транспорта, два автобуса были на линии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», два муниципальных автобуса полностью сгорели в гаражном боксе бердского ПАТП ранним утром 11 марта. Директор предприятия винила в пожаре дополнительную электронику, которую ее заставляют ставить в автобусы.

По предварительным выводам пожарных, замкнуло провода в системном блоке ПАЗа. Огонь от него перекинулся на стоящий рядом китайский «Кинг Лонг». Эти два автобуса предполагалось запускать на дачные маршруты.


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(10) Комментариев

  1. Алина

    Почему тогда второй год не выводят на дачные маршруты маршрутки?

    Thumb up 7 Thumb down 2

    • дачник

      потому что дорога ужасная!
      дачники не смогут платить за проезд по 50 рублей, а иначе газели не соглашаются свои машины бить по этим дорогам

      Thumb up 3 Thumb down 4

    • Ботаник

      По той же причине, что не хотят пускать маршрутку до Белокаменного, прибыль упадет у АТП

      Thumb up 7 Thumb down 3

    • Аноним

      А почему только АТП в аукционе на перевозки участвует. В этом году заявлась фирма из Томска и наше АТП. Вот надо было Бороздиной не играть в аукционе, а запустить томского перевозчика, у которого лицензия на перевозки по г. Томску, посмотрели бы тогда как вообще бы ездили. Что то бердские перевозчики не участвуют в аукционе на перевозки.

      Thumb up 0 Thumb down 3

    • Гость

      Потому, что чиновники борются с маршрутками. Автобусы им роднее?! Ну вот вам и «картина», что будет в Бердске, если убрать маршрутки-газельки и всё отдать в кривые рученьки ПАТП?! Вам будут говорить, что: автобус сломался, обед-ужин-пересмена у водителей, лимит по бензину выбран, запчастей нет, водители уволились, а новых пока не приняли, у нас профсоюзное собрание — короче, вас тут много , а мы одни!
      А зимой, дорогие бердчане, под эти росказни ещё и придётся на остановках мёрзлыми копытами стучать, в бесплодных ожиданиях убегающих от пассажиров автобусов!
      Не лезьте к маршрутчикам! Дайте им спокойно работать! Там, где газельки, транспортная проблема решена! =-O

      Thumb up 6 Thumb down 1

    • Аноним

      В совр5менных маршрутках провоз багажа запрещён.

      Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Аноним

    Может быть виноват в пожаре только водитель автобуса,который мог оставить заведенный автобус в боксе.Вот он и должен отвечать вместе с директором из собственного кармана.Маршрутки также возили пассажиров по 20 рублей это дачникуМного интересного выявится,если начать проверку АТП

    Thumb up 3 Thumb down 1

  3. Аноним

    Радуйтесь хоть на 2 часа на дачи попадете,а вот дачники с фото ,которые пытаются попастьна свои участки в о.Сосновское сезон начинают в конце мая. Когдато нам заслуженным работникам такой подарок родной Бэмз наградили . А сейчас судя по словам что автобусы сгорели то в этом году не дождемся автобусов . Спосибо за заботу .Праздники закончились и ветеранов труда забыли до следущего года.

    Thumb up 1 Thumb down 2

  4. Гы

    Кстати, никому не интересно, что автобусы-гармошки Мерседес, которые раньше курсировали в Бердске на 4у, давно уже успешно курсируют по городу Искитиму. И они до сих пор успешно развозят искитимцев 8)

    А я всё думал, куда они исчезли.

    Thumb up 4 Thumb down 0

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