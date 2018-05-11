Толпа дачников не может уехать на участки у водозабора в Бердске

От «Черемушек» в садовые общества всегда уезжает много дачников
Не могут уехать на водозабор дачники в Бердске. На «Черемушки» не пришел автобус.
— Мы тут стоим ждем, целая толпа собралась, уехать не можем. А люди подходят и подходят. Теперь весь народ и на трех автобусах не увести. Не могут возить народ на дачи, так тогда пусть и не берутся, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Вячеслав Третьяков.
По словам начальника бердского автотранспортного предприятия (БАТП) Елены Бороздиной, автобус сошел с линии из-за поломки. Вышел из строя прямо на водозаборе. Через полчаса ситуацию уже разрешили: сняли автобус с маршрута №5 и перенаправили на дачное направление.
Елена Викторовна отметила, что парк их предприятия уже давно пора менять: из 27 машин только 7 новых. Нет ничего удивительного в том, что отработавшие свой срок автобусы выходят из строя.
-Дачникам не стоит волноваться, мы делаем все возможное, чтобы доставить их до места. И всегда осуществляем замену транспорта в течение получаса, — уверила «Курьер. Среда. Бердск» Елена Бороздина.
В будние дни до водозабора ходит три автобуса, в выходные четыре. Сегодня, 11 мая, при поломке одной единицы транспорта, два автобуса были на линии.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», два муниципальных автобуса полностью сгорели в гаражном боксе бердского ПАТП ранним утром 11 марта. Директор предприятия винила в пожаре дополнительную электронику, которую ее заставляют ставить в автобусы.
По предварительным выводам пожарных, замкнуло провода в системном блоке ПАЗа. Огонь от него перекинулся на стоящий рядом китайский «Кинг Лонг». Эти два автобуса предполагалось запускать на дачные маршруты.
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Почему тогда второй год не выводят на дачные маршруты маршрутки?
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потому что дорога ужасная!
дачники не смогут платить за проезд по 50 рублей, а иначе газели не соглашаются свои машины бить по этим дорогам
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А разве дорога на водозабор хуже городских?
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По той же причине, что не хотят пускать маршрутку до Белокаменного, прибыль упадет у АТП
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А почему только АТП в аукционе на перевозки участвует. В этом году заявлась фирма из Томска и наше АТП. Вот надо было Бороздиной не играть в аукционе, а запустить томского перевозчика, у которого лицензия на перевозки по г. Томску, посмотрели бы тогда как вообще бы ездили. Что то бердские перевозчики не участвуют в аукционе на перевозки.
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Потому, что чиновники борются с маршрутками. Автобусы им роднее?! Ну вот вам и «картина», что будет в Бердске, если убрать маршрутки-газельки и всё отдать в кривые рученьки ПАТП?! Вам будут говорить, что: автобус сломался, обед-ужин-пересмена у водителей, лимит по бензину выбран, запчастей нет, водители уволились, а новых пока не приняли, у нас профсоюзное собрание — короче, вас тут много , а мы одни!
А зимой, дорогие бердчане, под эти росказни ещё и придётся на остановках мёрзлыми копытами стучать, в бесплодных ожиданиях убегающих от пассажиров автобусов!
Не лезьте к маршрутчикам! Дайте им спокойно работать! Там, где газельки, транспортная проблема решена!
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В совр5менных маршрутках провоз багажа запрещён.
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Может быть виноват в пожаре только водитель автобуса,который мог оставить заведенный автобус в боксе.Вот он и должен отвечать вместе с директором из собственного кармана.Маршрутки также возили пассажиров по 20 рублей это дачникуМного интересного выявится,если начать проверку АТП
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Радуйтесь хоть на 2 часа на дачи попадете,а вот дачники с фото ,которые пытаются попастьна свои участки в о.Сосновское сезон начинают в конце мая. Когдато нам заслуженным работникам такой подарок родной Бэмз наградили . А сейчас судя по словам что автобусы сгорели то в этом году не дождемся автобусов . Спосибо за заботу .Праздники закончились и ветеранов труда забыли до следущего года.
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Кстати, никому не интересно, что автобусы-гармошки Мерседес, которые раньше курсировали в Бердске на 4у, давно уже успешно курсируют по городу Искитиму. И они до сих пор успешно развозят искитимцев
А я всё думал, куда они исчезли.
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