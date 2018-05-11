Толпа дачников не может уехать на участки у водозабора в Бердске

Не могут уехать на водозабор дачники в Бердске. На «Черемушки» не пришел автобус.

— Мы тут стоим ждем, целая толпа собралась, уехать не можем. А люди подходят и подходят. Теперь весь народ и на трех автобусах не увести. Не могут возить народ на дачи, так тогда пусть и не берутся, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Вячеслав Третьяков.

По словам начальника бердского автотранспортного предприятия (БАТП) Елены Бороздиной, автобус сошел с линии из-за поломки. Вышел из строя прямо на водозаборе. Через полчаса ситуацию уже разрешили: сняли автобус с маршрута №5 и перенаправили на дачное направление.

Елена Викторовна отметила, что парк их предприятия уже давно пора менять: из 27 машин только 7 новых. Нет ничего удивительного в том, что отработавшие свой срок автобусы выходят из строя.

-Дачникам не стоит волноваться, мы делаем все возможное, чтобы доставить их до места. И всегда осуществляем замену транспорта в течение получаса, — уверила «Курьер. Среда. Бердск» Елена Бороздина.

В будние дни до водозабора ходит три автобуса, в выходные четыре. Сегодня, 11 мая, при поломке одной единицы транспорта, два автобуса были на линии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», два муниципальных автобуса полностью сгорели в гаражном боксе бердского ПАТП ранним утром 11 марта. Директор предприятия винила в пожаре дополнительную электронику, которую ее заставляют ставить в автобусы.

По предварительным выводам пожарных, замкнуло провода в системном блоке ПАЗа. Огонь от него перекинулся на стоящий рядом китайский «Кинг Лонг». Эти два автобуса предполагалось запускать на дачные маршруты.