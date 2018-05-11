Выходит из совета по правам человека журналист Шевченко
Такое решение он принял после отказа СПЧ провести заседание о протестах 5 мая, которые организовал Навальный под лозунгом «Он нам не царь».
11.05.2018Фото: Стоп-кадр с видео Кремлин.ру30 коммент.
Максим Шевченко требовал разбирательства по поводу задержаний на акциях протеста
Член Совета по правам человека РФ, журналист Максим Шевченко решил покинуть СПЧ в связи с отказом Совета провести заседание по итогам протестных акций 5 мая в Москве.
«Я официально заявляю, что выхожу из состава Совета по правам человека, поскольку я считаю, что публичные массовые аресты и жестокие избиения неизвестными вооруженными формированиями граждан в центре российской столицы требуют открытого, резонансного заседания», — сказал Шевченко в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает «Интерфакс».
Он отметил, что требовал провести заседание СПЧ, чтобы рассмотреть вопрос участия «казаков» в охране порядка на несогласованных акциях 5 мая с участием всех заинтересованных сторон, однако это требование было проигнорировано. «В связи с этим не считаю возможным оставаться членом Совета», — добавил журналист.
5 мая в 23 городах России прошла протестная акция «Он нам не царь», инициированная Алексеем Навальным. По официальным данным, в Москве в ходе мероприятия было задержано порядка 300 человек, в то же время организаторы заявили о не менее чем 500 задержанных. Также сообщалось, что на акции в Москве 5 мая пострадали как минимум шесть человек.
Акция оппозиции прошла не только в столице. Протестовала вся Сибирь. В Новосибирске митинг был на набережной, сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Красноярске были не только задержания, но и административные дела.
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Уважаю Шевченко, его позиция мне близка
21 21
еще бы! ведь все вы из одного забугорного корыта кормитесь!
20 24
Опять госдеп мерещится? Ты таблетки выпил, которые тебе прописали?
16 14
Про корыто — это тонкий такой намек на поросенка?
7 7
Ха ха из забугорного корыта вся страна кормится, шмотки,еда,авто,самолеты, все из за бугра.
9 9
это он поторопился.
4 7
Даже этого маргинала достали действия властей.
Нагайкой получил по хлебалу, наверное.
9 17
Маргинал среди изгоев. Это хорошо или плохо?
2 2
А почему никто не хочет поглубже заглянуть?
Шевченко давно пытался заниматься политикой и мечтал примкнуть в оппозации: там и денег много и известность в СМИ.
Поскольку были слишком неприлично просто покинуть СПЧ (куда его лично Путин пригласил кстати), то он искал повод.
И вот нашел!
— заседания СПЧ проходят каждые 2-3 дня и на них любой член может поднять вопрос не обозначенный в повестке
— СПЧ по факту событий 5 мая отправила запросы и ожидала информацию для всестороннего рассмотрения
А Максим просто воспользовался ситуацией в своих целях!
Тут было бы очень уместно сослаться на Большакову — члена Совета по правам человека РФ:
— «… журналист Максим Шевченко покинул Совет из-за своей политической деятельности. Это политические вещи. Мы столько полезного сделали, столько прав отстояли — Максим прекрасно знает это, но говорит сейчас обратное. Это неправда. Не было ни одного случая, чтобы гражданин обратился, а Совет проигнорировал это.
Я связываю уход Шевченко из СПЧ с его политической деятельностью. Причём очень однобокой: он пытается защитить Навального и иже с ним, но не права граждан, которые вышли прогуляться, а их право нарушили»
10 14
А когда он сам публично в ТВ-студии бил по лицу г-на Сванидзе как раз из-за несовпадения идеологических взглядов, то что-то не говорил о «правах человека» (в случае со Сванидзе — пожилого человека).
Красаучик….
12 5
А кто первым стал бить по лицу? — Г-н Сванидзе. И надо терпеть?
0 0
Да дело тут вовсе не в Шевченко, а в том, что власть впервые открыто применила для разгона политических оппонентов, не имеющую никакого отношения к правоохранительным органам, группу агрессивных маргиналов называющих себя «казаками», при этом, совершенно открыто финансируя их деятельность, нужно ли говорить, на сколько это опасный звоночек и на сколько легко, не отличающиеся наличием интеллекта агрессивные маргиналы, ряженные казаки, почувствовав полнейшую безнаказанность могут выйти из под контроля и устроить беспредел.
20 13
Правильно один из казаков сказал, мол, бить нагайками это незаконно, но вы же тоже незаконно сюда пришли.
8 11
но вы же тоже незаконно сюда пришли
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в смысле — незаконно?..
Статья 15
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.
Статья 31
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
12 7
А также граждане имеют право на труд и отдых.
Но не значит что любая компания обязана нанять любого, а на работе работник может отдыхать сколько вздумается.
Согласовал митинг и вперёд реализовывать своё право.
Ну а даже если бы все было законно. Может быть ситуация когда море людей могут быть недовольны тем что пропагандируют митингующие. И там может последовать реакция общественности так сказать..
7 8
У меня сын в третьем классе учится — и даже он сразу понял, что вы с логикой вообще не дружите. Говорит дядя двоечник
Как разнообразен этот мир
2 7
Ребятенок то уже в кастрюле ходит?
1 2
Ну а даже если бы все было законно. Может быть ситуация когда море людей могут быть недовольны тем что пропагандируют митингующие. И там может последовать реакция общественности так сказать..
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именно для этого заранее подаётся УВЕДОМЛЕНИЕ, чтобы государство могло реализовать свою часть обязательств
2. Уполномоченный представитель органа исполнительной власти …обязан:
1) присутствовать на публичном мероприятии;
2) оказывать организатору публичного мероприятия содействие в его проведении;
3) обеспечивать совместно с организатором публичного мероприятия и уполномоченным представителем органа внутренних дел общественный порядок и безопасность граждан, а также соблюдение законности при его проведении.
…………………
3. Уполномоченный представитель органа внутренних дел обязан:
1) оказывать содействие в проведении публичного мероприятия в пределах своей компетенции;
2) обеспечивать совместно с организатором публичного мероприятия и уполномоченным представителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления общественный порядок и безопасность граждан, а также соблюдение законности при его проведении.
6 2
Круто: одна фанатичная группа побила другую фанатичную группу, а виноват опять Путин
Я вот гуляю по косе, а там мусор периодически появляется…. тоже Путина винить, или все же поросят?
11 11
Кстати а почему «власть казаков применила»?
Может они сами пришли?
7 9
Естественно сами пришли, совершенно безвозмездно и под защитой ментов начали избивать людей нагайками, мэрия, или иные структуры официальной власти, тут совершено не причём
Telegram-канал «Чудеса OSINT», следящий за госзакупками, обнаружил, что в 2016-2018 годах «Центральное казачье войско» получило от департамента национальной политики Москвы три контракта на 15,9 миллионов рублей.
С казаками заключались контракты на «обучение и закрепление необходимых знаний и прикладных навыков при осуществлении деятельности по охране общественного порядка, обеспечению безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий на территории города Москвы». The Bell также обратил внимание, что электронная почта поставщика в трёх контрактах (1,2,3) значится как контактная на сайте «Центрального казачьего войска». 4 марта на сайте мэрии Москвы были опубликованы фотографии с тренировок казачьего войска. На них видно, что казаки учились задерживать потенциальных правонарушителей.
ОМОНа и прочей Росгвардии для наведения порядка уже мало и хорошо иметь подручных отморозков со стороны под рукой, что бы в случае чего тут же слить, это не мы, они сами пришли и случайно избили-убили очередного оппозиционера
12 8
Безотносительно неких западных the bell.
Но ведь Навальный провокатор, нарушает закон и неуважает выбор людей. Неудивительно что пока относите(но него просто недовольство, а потом бить будут.
А как ещё, жизнь такая.
8 9
Навальный провокатор, нарушает закон и неуважает выбор людей.
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какой закон он нарушает?
а обязан уважать?
7 8
О митингах и собраниях. Митинг проходил в несогласованном месте.
7 8
в несогласованном месте
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а по какому закону требуется согласование?
8 9
54-ФЗ
4 7
54-ФЗ
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Статья 7. Уведомление о проведении публичного мероприятия
1. Уведомление о проведении публичного мероприятия…
*У ВЕ ДОМ ЛЕ НИЕ, Карл!*
Статья 8. Места проведения публичного мероприятия
1. Публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для целей данного мероприятия местах …
2. К местам, в которых проведение публичного мероприятия запрещается, относятся:
1) территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности;
2) путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий электропередачи;
3) территории, непосредственно прилегающие к резиденциям Президента Российской Федерации, к зданиям, занимаемым судами, к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
4) пограничная зона, если отсутствует специальное разрешение уполномоченных на то пограничных органов.
Статья 12. Обязанности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления
1. Орган исполнительной власти … или орган местного самоуправления после получения УВЕДОМЛЕНИЯ о проведении публичного мероприятия обязан:
1) документально подтвердить получение уведомления о проведении публичного мероприятия, указав при этом дату и время его получения;
2) довести до сведения организатора публичного мероприятия в течение трех дней со дня получения уведомления … ОБОСНОВАННОЕ предложение об ИЗМЕНЕНИИ места и (или) времени проведения публичного мероприятия …
6 4
От того что вы выборочно процитировали, реальность изменилась? Вот еще цитата. Там есть слово «согласование»
——
Организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если … органом местного самоуправления не было согласовано изменение по их мотивированному предложению места и (или) времени проведения публичного мероприятия.
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А также
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Проведение публичного мероприятия вне специально отведенных мест допускается только после согласования с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления
—-
Опять, опять, опять, в который раз садитесь в лужу…
1 4
жаба поссорилась с гадюкой? он думал, что мурло будет подконтрольно, но что-то пошло не так, и ему стало сцыкотно? а фарш обратно не прокручивается
8 10
Сколько же вас удалено, глазки откройте. Уважаю Шевченко честный и порядочный журналист
7 9