Выходит из совета по правам человека журналист Шевченко

Член Совета по правам человека РФ, журналист Максим Шевченко решил покинуть СПЧ в связи с отказом Совета провести заседание по итогам протестных акций 5 мая в Москве.

«Я официально заявляю, что выхожу из состава Совета по правам человека, поскольку я считаю, что публичные массовые аресты и жестокие избиения неизвестными вооруженными формированиями граждан в центре российской столицы требуют открытого, резонансного заседания», — сказал Шевченко в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает «Интерфакс».

Он отметил, что требовал провести заседание СПЧ, чтобы рассмотреть вопрос участия «казаков» в охране порядка на несогласованных акциях 5 мая с участием всех заинтересованных сторон, однако это требование было проигнорировано. «В связи с этим не считаю возможным оставаться членом Совета», — добавил журналист.

5 мая в 23 городах России прошла протестная акция «Он нам не царь», инициированная Алексеем Навальным. По официальным данным, в Москве в ходе мероприятия было задержано порядка 300 человек, в то же время организаторы заявили о не менее чем 500 задержанных. Также сообщалось, что на акции в Москве 5 мая пострадали как минимум шесть человек.

Акция оппозиции прошла не только в столице. Протестовала вся Сибирь. В Новосибирске митинг был на набережной, сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Красноярске были не только задержания, но и административные дела.