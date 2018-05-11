В прокуратуре ищет защиты владелец разрушенного грунтовыми водами дома в Бердске

Не приехала комиссия из горадминистрации, чтобы сделать заключение по дому в Бердске, у которого в результате постоянного подтопления грунтовыми водами рухнула стена. Хозяин жилища Андрей Крюков собирается писать заявление в прокуратуру на бездействие власти. Ведь с момента обрушения уже прошло полмесяца.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечером в четверг, 26 апреля, рухнула стена частного жилого дома по ул. Октябрьская, 32. В доме пострадали шесть человек. Никто из домочадцев не пострадал. Но в доме оставаться жить опасно. В тот же день мэрия предоставила семье жилье в маневренном фонде. Город был намерен помогать пострадавшим и в дальнейшем.

Крюков написал заявление на признание его дома нежилым и 8 мая подал его в горадминистрацию. Был на приеме у вице-мэра по строительству Петра Кима.

Тот пообещал срочно создать комиссию, которая проверит состояние дома сразу после праздника — 10 мая, пояснил Крюков.

Но в назначенный день комиссия не приехала. Чиновники сослались на занятость и перенесли визит на 16 мая, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Андрей Крюков.

— Службы города приезжали сразу после того, как рухнула стена, но не составили никаких актов, просто постояли, посмотрели, пофотографировали. Не дали никаких разъяснений, ничего не рассказали. Но ведь нужно было документально зафиксировать, что стена упала, — возмущался Крюков.

Бердчанин уверен, что его ситуация попадает под постановление правительства РФ от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу».

— Непригодным для проживания следует признать жилые помещения, расположенные в опасных зонах схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, а также на территориях, которые ежегодно заливаются паводковыми водами и на которых невозможно при помощи инженерных и проектных решений предотвратить подтопления территории. Многоквартирные дома, расположенные в указанных зонах, признаются аварийными и подлежащими сносу, — процитировал пункт постановления бердчанин, чей дом разрушился от воздействия грунтовых вод.

Бердчанин опасается, что с бюрократическими проволочками он может остаться ни с чем, поэтому собирается идти в прокуратуру и писать заявление на бездействие власти.