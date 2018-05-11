В прокуратуре ищет защиты владелец разрушенного грунтовыми водами дома в Бердске

Не приехала комиссия из горадминистрации, чтобы сделать заключение по дому в Бердске, у которого в результате постоянного подтопления грунтовыми водами рухнула стена. Хозяин жилища Андрей Крюков собирается писать заявление в прокуратуру на бездействие власти. Ведь с момента обрушения уже прошло полмесяца.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечером в четверг, 26 апреля, рухнула стена частного жилого дома по ул. Октябрьская, 32. В доме пострадали шесть человек. Никто из домочадцев не пострадал. Но в доме оставаться жить опасно. В тот же день мэрия предоставила семье жилье в маневренном фонде. Город был намерен помогать пострадавшим и в дальнейшем.
Крюков написал заявление на признание его дома нежилым и 8 мая подал его в горадминистрацию. Был на приеме у вице-мэра по строительству Петра Кима.
Тот пообещал срочно создать комиссию, которая проверит состояние дома сразу после праздника — 10 мая, пояснил Крюков.
Но в назначенный день комиссия не приехала. Чиновники сослались на занятость и перенесли визит на 16 мая, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Андрей Крюков.
— Службы города приезжали сразу после того, как рухнула стена, но не составили никаких актов, просто постояли, посмотрели, пофотографировали. Не дали никаких разъяснений, ничего не рассказали. Но ведь нужно было документально зафиксировать, что стена упала, — возмущался Крюков.
Бердчанин уверен, что его ситуация попадает под постановление правительства РФ от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу».
— Непригодным для проживания следует признать жилые помещения, расположенные в опасных зонах схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, а также на территориях, которые ежегодно заливаются паводковыми водами и на которых невозможно при помощи инженерных и проектных решений предотвратить подтопления территории. Многоквартирные дома, расположенные в указанных зонах, признаются аварийными и подлежащими сносу, — процитировал пункт постановления бердчанин, чей дом разрушился от воздействия грунтовых вод.
Бердчанин опасается, что с бюрократическими проволочками он может остаться ни с чем, поэтому собирается идти в прокуратуру и писать заявление на бездействие власти.
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Пусть заодно собирается писать заявление на бездействие прокуратуры
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Три здоровых лба уже бы сами восстановили свою халупу.С каких это город будет содержать три семьи тунеядцев,которые для себя не хотят ничего делать.Дом уже лет 10 назад превратился в труху.Собственники — сами восстанавливайте.Негде проживать- снимайте жилье,а то не устраивает предоставленное жилье.Как бы не остаться у разбитого корыта после всех своих хотелок
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Полностью понимаю всю глубину трагедии…
Но вот суть претензий никак не могу уловить!
1. Это его личный дом. Значит вся ответственность содержания и проведение необходимых ремонтных работ — на хозяине.
2. Данный дом построен без всяких экспертиз, проектов и согласование с гос. структурами — значит вся ответственность за качество лежит на хозяине
3. Что-то мне подсказывает, что у дома с такой технологией постройки давным давно срок эксплуатации закончился. То что он 50 лет простоял и так чудо.
Единственное что остается предполагать: признание дома нежилым позволит хозяину встать на учет как человек, нуждающийся в жилье. А значит претендовать на пользование маневренным фондом и получение жилья для временного проживания.
Хотя казалось бы социализм давно кончился, и каждый сам в ответе за свою жизнь и благосостояние — капитализм ведь….
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каждый сам в ответе за свою жизнь и благосостояние
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так пусть никто не вмешивается в состояние благосостояния!
щас у вашего дома впритык построят ж/д и товарняки пустят, а потом скажут, что трещины — ничья забота, кроме вас: и дом построен не так, и срок эксплуатации вышел, и каждый сам в ответе…
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а у него что, впритык железку проложили?
город строится и растет, делаются дороги и тротуары.
а они как поставили свой дом 50 лет назад на уровне ниже дороги, так теперь и оказались в низине.
Думать надо головой, а не строить как прадеды землянки с окнами ниже уровня земли!
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В постановлении сказано » на которых невозможно при помощи инженерных и проектных решений предотвратить подтопления территории», но в данном случае возможно, просто не совсем оперативно, даже скоро будут дренаж делать в тех местах. Местность осушат и стройтесь на здоровье заново
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Во-первых, куда дели 6 пострадавших в доме, кроме домочадцев — это видимо незаконные эмигранты. Во-вторых, похоже на Хакасию,- там поджигают траву возле дома, чтобы получить новое жилье взамен сгоревшему. За домом следить надо, осушать либо орошать — забота владельца.
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Износ дома считается просто
Вызывается техник из БТИ , поднимаются документы на дом
Открываются нормы определения износа здания и если, износ дома давно составил 100%( а он у такого дома, как бы не 30 лет) , то и прокуратура ничего не сможет сделать , потому, что Ситуация износа на лицо … ответственность несёт собственник ..
а если прокуратура будет что то требовать в таком случае, то она тоже нарушит закон
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