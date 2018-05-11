Не прошла в финал Евровидения российская конкурсантка Юлия Самойлова

Юлия Самойлова на Евровидении
Певица Юлия Самойлова, которая представляет Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне, не попала в финал. Таким образом, Россия в первые с 2004 года не прошла в финал «Евровидения».
Самойлова в четверг выступила во втором полуфинале конкурса под шестым номером с песней I Won»t Break. Однако голосов зрителей и профессионального жюри не хватило для выхода в финал.
Певица должна была выступить на «Евровидении» еще в 2017 году в Киеве, но Служба безопасности Украины запретила артистке въезд в страну, поскольку Самойлова до этого выступала в Крыму.
Заявленная на прошлый смотр песня о любви Flame is Burning сменилась композицией I Won’t Break, которая, по признанию певицы, раскрывает ее характер. Команда, работавшая над новым треком, осталась прежней: в нее, как и год, назад вошли Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.
Как ранее сообщил РИА Новости режиссер выступления Самойловой Алексей Голубев, номер очень сложный с технической точки зрения.
«Безусловно, наш номер очень сложный. В течение 30 секунд мы должны вывести на сцену декорацию, разложить ее. Она должна быть зафиксирована очень четко, чтобы проекция попадала в эти точки… Здесь очень хорошая организация на бэкстейдже, очень профессионально работает вся команда. С нашими сложностями они справляются. У нас все живое. Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию, бэк-вокалисты поют аж до мурашек, и наша артистка с каждым разом становится все глубже в своем исполнении», — рассказал собеседник агентства.
Он также отметил, что номер специально строился таким образом, чтобы зритель смог оценить талант певицы, которая доносит до зрителя главную мысль постановки — зарождение жизни.
Во время выступления Самойлова пела, находясь на платформе в виде горы. В номере также участвовали три человека на бэк-вокале и два танцора.
Как отметил режиссер, танцоры Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина воплощают образы Адама и Евы.
Второй полуфинал
Помимо Юлии Самойловой, во втором полуфинале приняли участие представители восемнадцати стран, из которых только десять прошли в финал: Норвегия, Сербия, Дания, Молдавия, Нидерланды, Австралия, Венгрия, Швеция, Словения и Украина.
В финал по итогам первого полуфинала также прошли исполнители из Австрии, Албании, Болгарии, Израиля, Ирландии, Кипра, Литвы, Финляндии, Чехии и Эстонии.
В полуфиналах не участвовали артисты из Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции, поскольку эти государства являются организаторами конкурса. Исполнитель из Португалии также автоматически проходит в финал благодаря победе португальца Сальвадора Собрала на «Евровидении» в прошлом году.
Финал конкурса состоится в субботу, 12 мая.
Музыкальный конкурс «Евровидение» впервые проходит в Португалии на арене Altice в парке Наций. Официальное открытие конкурса состоялось шестого мая на побережье реки Тежу. В этом году смотр проходит под девизом All Aboard! («Все на борт!»), а в оформлении доминирует океанская тематика. По этой причине участники церемонии открытия прошли не по красной дорожке, а по синей.
Впервые выступали не под своим флагом на ОИ и тд. все впервые.
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Упорство это хорошо!!!Упрямство не очень…
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Бузову надо было отправлять — пения столько же, но раздеться может и изобразить всякое
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Завидуешь?
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чему? скорбности головы и отсутствию стыда?
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Умению продемонстрировать публике бикини,ессно.
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На самом деле — слабенько.Дома сидеть надо
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Пока из дома не выйдешь, не поймешь, слабенько или нет.
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Глянул сейчас выступление Самойловой, моё субъективное мнение, песня никакая, вокал ещё хуже, других участников не смотрел.
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Да, и с декорациями перемудрили. Вокал еще куда ни шло, при хорошей песне можно было вытянуть. Но песня совершенно невыразительная.
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я согласна, что номер ни какой,жаль,что ей пообещали, нужно было послать другого и вообще отказаться,как вариант — может засудили
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Что и следовало ожидать. Реванша не получилось. Считаю что засудили. Да и Все песни на Евро как от одного автора, безликие не интересные.
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Из всего номера понравилось только выступление Ильдара Гайнутдинова
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Как певица Самойлова никакая — голос слабый, на таких конкурсах надо побеждать талантом, а у нас что то последнее время все на жалость давят… Можно подумать, что Россия не могла представить более талантливого исполнителя. Нельзя мешать в кучу Талант и Жалость!
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