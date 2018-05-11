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Не прошла в финал Евровидения российская конкурсантка Юлия Самойлова

Она должна была выступать в 2017 году на песенном конкурсе в Киеве, куда ее не пустили. Россия впервые с 2004 года не дошла до финала Евровидения.

11.05.2018 Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович 14 коммент.

Не прошла в финал Евровидения российская конкурсантка Юлия Самойлова

Юлия Самойлова на Евровидении

Певица Юлия Самойлова, которая представляет Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне, не попала в финал. Таким образом, Россия в первые с 2004 года не прошла в финал «Евровидения».

Самойлова в четверг выступила во втором полуфинале конкурса под шестым номером с песней I Won»t Break. Однако голосов зрителей и профессионального жюри не хватило для выхода в финал.

Певица должна была выступить на «Евровидении» еще в 2017 году в Киеве, но Служба безопасности Украины запретила артистке въезд в страну, поскольку Самойлова до этого выступала в Крыму.

Заявленная на прошлый смотр песня о любви Flame is Burning сменилась композицией I Won’t Break, которая, по признанию певицы, раскрывает ее характер. Команда, работавшая над новым треком, осталась прежней: в нее, как и год, назад вошли Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

Как ранее сообщил РИА Новости режиссер выступления Самойловой Алексей Голубев, номер очень сложный с технической точки зрения.

«Безусловно, наш номер очень сложный. В течение 30 секунд мы должны вывести на сцену декорацию, разложить ее. Она должна быть зафиксирована очень четко, чтобы проекция попадала в эти точки… Здесь очень хорошая организация на бэкстейдже, очень профессионально работает вся команда. С нашими сложностями они справляются. У нас все живое. Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию, бэк-вокалисты поют аж до мурашек, и наша артистка с каждым разом становится все глубже в своем исполнении», — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что номер специально строился таким образом, чтобы зритель смог оценить талант певицы, которая доносит до зрителя главную мысль постановки — зарождение жизни.

Во время выступления Самойлова пела, находясь на платформе в виде горы. В номере также участвовали три человека на бэк-вокале и два танцора.

Как отметил режиссер, танцоры Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина воплощают образы Адама и Евы.

Второй полуфинал

Помимо Юлии Самойловой, во втором полуфинале приняли участие представители восемнадцати стран, из которых только десять прошли в финал: Норвегия, Сербия, Дания, Молдавия, Нидерланды, Австралия, Венгрия, Швеция, Словения и Украина.

В финал по итогам первого полуфинала также прошли исполнители из Австрии, Албании, Болгарии, Израиля, Ирландии, Кипра, Литвы, Финляндии, Чехии и Эстонии.

В полуфиналах не участвовали артисты из Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции, поскольку эти государства являются организаторами конкурса. Исполнитель из Португалии также автоматически проходит в финал благодаря победе португальца Сальвадора Собрала на «Евровидении» в прошлом году.

Финал конкурса состоится в субботу, 12 мая.

Музыкальный конкурс «Евровидение» впервые проходит в Португалии на арене Altice в парке Наций. Официальное открытие конкурса состоялось шестого мая на побережье реки Тежу. В этом году смотр проходит под девизом All Aboard! («Все на борт!»), а в оформлении доминирует океанская тематика. По этой причине участники церемонии открытия прошли не по красной дорожке, а по синей.


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(14) Комментариев

  1. Аноним

    Впервые выступали не под своим флагом на ОИ и тд. все впервые. :-D

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  2. Аноним

    Упорство это хорошо!!!Упрямство не очень…

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  3. zizou

    Бузову надо было отправлять — пения столько же, но раздеться может и изобразить всякое *CRAZY*

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  4. Аноним

    На самом деле — слабенько.Дома сидеть надо

    Thumb up 23 Thumb down 1

  5. Поросёнок Пётр

    Глянул сейчас выступление Самойловой, моё субъективное мнение, песня никакая, вокал ещё хуже, других участников не смотрел.

    Thumb up 21 Thumb down 1

    • Аноним

      Да, и с декорациями перемудрили. Вокал еще куда ни шло, при хорошей песне можно было вытянуть. Но песня совершенно невыразительная.

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  6. Аноним

    я согласна, что номер ни какой,жаль,что ей пообещали, нужно было послать другого и вообще отказаться,как вариант — может засудили

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  7. коллега

    Что и следовало ожидать. Реванша не получилось. Считаю что засудили. Да и Все песни на Евро как от одного автора, безликие не интересные.

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  8. Надежда

    Из всего номера понравилось только выступление Ильдара Гайнутдинова

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  9. Аноним

    Как певица Самойлова никакая — голос слабый, на таких конкурсах надо побеждать талантом, а у нас что то последнее время все на жалость давят… Можно подумать, что Россия не могла представить более талантливого исполнителя. Нельзя мешать в кучу Талант и Жалость!

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