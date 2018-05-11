Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Акция снимков бердчанок, которые считают себя блондинками и брюнетками, мы посвящаем 15-летию газеты «Курьер.Среда.Бердск», Дню брюнеток – 28 мая, Дню блондинок – 31 мая. По просьбам читателей — добавляем в фотомарафон шатенок — прекрасных рыжих!

Приглашаем прекрасных читательниц, блондинок и брюнеток, устроить красивую феерию из ваших фото в проекте «Я блондинка! Я брюнетка А я рыжая!»!

28 мая в России празднуют день темноволосых женщин, а 31 мая – светловолосых. Интересно, кого в Бердске больше? Мы сможем узнать из нашего фотомарафона, который мы так же посвящаем 15-летию газеты «Курьер.Среда.Бердск». Приглашаем к участию девочек, девушек и более взрослых дам! Присылайте оригинальные снимки! Не обязательно фото, как на паспорт! Приветствуем юмор и креатив!

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Я блондинка» или «Я брюнетка». Подпишите имена и фамилии.

Мы будем публиковать снимки в газете «Курьер.Среда.Бердск» по мере поступления, а в июне опубликуем их все вместе едином проекте «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!». Так же мы разметим альбом «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» в группе «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Просим вас присылать интересные и творческие снимки, редакция выберет 10 самых оригинальных блондинок и 10 ярких брюнеток и подарит авторам в подарок нашу фирменную кружку «Курьер.Среда.Бердск» — «15 лет вместе».

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 31 мая 2018 года.