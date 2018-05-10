После кровавой бойни в колледже усилят безопасность в образовательных учреждениях региона

В связи с трагедией, произошедшей в Барабинске, по результатам внеплановой поездки в город главы региона Андрея Травникова, состоявшейся 10 мая, будет принят ряд мер по усилению безопасности в образовательных учреждениях. Соответствующие поручения главой области даны органам исполнительной власти региона, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Трагедия произошла 10 мая в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», студент первого курса во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством.

В связи с произошедшим, глава Новосибирской области срочно выехал в Барабинск, сообщал «Курьер. Среда. Бердск» – в течение дня Андрей Травников работал на месте трагедии, провел совещание по усилению мер безопасности в образовательных учреждениях и дал соответствующие поручения профильным органам власти, которые взяли ситуацию на особый контроль. Также глава региона посетил пострадавших – студентов, находящихся в больнице, том числе тех, кто во время стрельбы выпрыгнул в окно и сломал ноги.

Созданная по поручению главы региона рабочая комиссия по проведению оперативного расследования ЧП, работала на месте трагедии. Также в Барабинске работали представители областной комиссии по делам несовершеннолетних.

Как сообщил врио замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, в ближайшее время по поручению Травникова состоится внеочередное заседание областной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где будут обстоятельно проанализированы причины произошедшей ситуации и выработаны меры по усилению профилактики подобных происшествий применительно к образовательным учреждениям.

В ходе следственных мероприятий по факту стрельбы в колледже транспортных технологий им. Лунина, случившейся 10 мая и повлекшей огнестрельное ранение, самоубийство виновника происшествия, а также травмирования двух студентов, были исключены ряд мотивов, которые ранее озвучивались федеральными и региональными СМИ. Органами прокуратуры рассматриваются различные версии произошедшего. В настоящее время кроме следственных органов работают привлеченные со стороны специалисты-психологи и социальные педагоги. Как стало известно, с семьями пострадавших в этом инциденте тоже работают специалисты социальной защиты соответствующих районов для оказания всесторонней помощи в лечении и реабилитации пострадавших студентов.

По сложившейся ситуации в колледже работает Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Любовь Зябрева. Органы исполнительной власти Новосибирской области держат ситуацию на особом контроле.

По информации регионального министерства здравоохранения, на данный момент студент, получивший огнестрельное ранение в плечо, прооперирован, находится в отделении интенсивной терапии и реанимации Барабинской ЦРБ. Также оказана необходимая медицинская помощь еще двоим пострадавшим студентам: специалистами Барабинской ЦРБ была проведена иммобилизация с помощью гипсовой повязки и противошоковая терапия.

Министерство труда и соцразвития Новосибирской области напоминает, что за получением экстренной психологической помощи можно обратиться на круглосуточную горячую линию для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122 (единый федеральный телефон доверия), 8-800-2000-985 – (единый региональный телефон доверия).