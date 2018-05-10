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15 мая Путин откроет Крымский мост

В числе первых по мосту, протяженностью 19 км, через Керченский пролив проедут сотни байкеров из мотоклуба «Ночные волки».(ВИДЕО)

10.05.2018 Фото: Кремлин.ру 4 коммент.

15 мая Путин откроет Крымский мост

Владимиру Путину показали Крымский мост в марте 2018 года

Крымский мост будет открыт 15 мая или днем позже, сообщает Газета.Ru со ссылкой на два информированных источника. Торжественная церемония обязательно пройдет с участием Владимира Путина и точная дата зависит от графика президента. Ранее официальные лица неоднократно заявляли, что движение начнется во второй половине мая, но конкретных дат не называли. В числе первых по мосту проедут сотни байкеров из мотоклуба «Ночные волки».

Торжественная церемония открытия моста через Керченский пролив, который строители сумели сдать на полгода раньше намеченного срока, с большой долей вероятности пройдет 15 мая с участием президента России Владимира Путина. Если глава государства по каким-то причинам в этот день будет занят, то церемонию проведут 16 мая.

«Путин на открытие моста точно поедет, скорее всего, это будет следующий вторник (15 мая). В крайнем случае, все сдвинется на день», — заявил Газете.Ru информированный источник, близкий к Кремлю.

Уже известно, что 14 мая Владимир Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Сочи. Четыре дня спустя, 18 мая, президент там же проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Кстати, немецкий лидер заезжала на переговоры в сочинскую резиденцию президента Бочаров Ручей и в мае прошлого года. Учитывая, что вскоре после переговоров с Меркель Путину предстоит участие в Петербургском экономическом форуме, у президента остается не так много времени для участия в церемонии открытия моста, которая точно должна пройти в мае.

В этой в связи 15-16 мая, учитывая небольшое расстояние между Сочи и Крымом, действительно представляются оптимальными датами для участия президента в церемонии.

Таким образом, день открытия моста напрямую зависит от графика президента и именно с этим могут быть связаны туманные заявления строителей моста, дорожников и чиновников всех уровней. До сих пор они упорно не называют точную дату торжественной церемонии, но неоднократно заверяли, что открытие автомобильной части сооружения пройдет точно во второй половине мая.

В частности, 19 апреля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что первые машины проедут по мосту уже «через несколько недель». 26 апреля заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании-подрядчика «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин заявил, что движение запустят во второй половине мая.

Еще раньше, 14 марта, когда на стройку приезжал Владимир Путин, владелец компании-подрядчика Аркадий Ротенберг анонсировал, что мост будет готов «после 9 мая».

Видео kremlin.ru

Тогда же он добавил, что мост могли бы открыть и 9 мая, но затем торжественную церемонию с Днем Победы решили не совмещать. Наконец, 9 мая в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань», которое является заказчиком строительства моста, также подтвердили, что открытие состоится во второй половине мая.

Сама автомобильная часть моста была полностью готова еще в конце апреля.

Заказчик строительства принял соответствующий акт у генподрядчика 28 апреля. После этого и до официального открытия строителям оставалось всего ничего – расставить дорожные знаки (всего их будет 61) и обеспечить комплексную готовность всех систем и подразделений к обеспечению безопасного движения по новой дороге.

Таким образом, учитывая небольшой объем оставшихся после 28 апреля работ и слова Аркадия Ротенберга о готовности объекта «после 9 мая», не трудно предположить, что само сооружение на данный момент уже полностью готово для начала движения транспорта и все упирается лишь в дату октрытия.

Как именно будет проходить сама церемония пока неясно. Скорее всего, традиционное перерезание красной ленточки может произойти на середине моста, в центральном в арочном пролете, который Путин посещал в ходе мартовского визита. Тогда президент, напомним, проверил, как идет завещающий этап строительства, осмотрел готовый участок дороги и коротко пообщался с рабочими. Отвечая на вопрос одного из строителей, глава государства тогда заявил, что «постарается приехать» на церемонию открытия.

Активно готовятся к открытию моста и байкеры из мотоклуба «Ночные волки». Лидер мотоциклистов Александр Залдастанов, известный своей близостью к властным структурам, еще в конце апреля заявил о планах проехаться по мосту «в числе первых» 16 мая – с тех пор байкеры активно формируют списки желающих. Ожидается, что в этот день колонны байкеров из Крыма и остальных регионов России встретятся на самом мосту – в общей сложности в акции могут принять участие около 500 мотоциклистов.

В руководстве «Ночных волков» подтвердить, что акция точно пройдет 16 мая «Газете.Ru» не смогли, отметив, что очень рассчитывают, что перестраивать планы не придется. Один из собеседников «Газеты.Ru» в мотосообществе Крыма, попросивший не называть своего имени, дал понять, что намерения мотоциклистов ранее были поддержаны на самом высоком уровне и заявленная дата не случайна.

В связи с этим планы «волков» остаются в силе и 16 мая они проедут по мосту. По словам байкера, если дата торжественной церемонии в последний момент сдвинется на день раньше, то мотоциклисты также готовы скорректировать свои планы.

Мост через Керченский пролив протяженностью 19 километров начали строить в 2016 году. Общие затраты на объект составили около 230 млрд рублей. Сдать автомобильную часть моста изначально планировалось в декабре 2018 года, но в своем мартовском послании Федеральному собранию Путин обмолвился, что движение будет открыто уже «через несколько месяцев».

Впрочем, в мае по мосту разрешат ездить только автобусам и легковым автомобилям – грузовики пустят на мост только после окончания курортного сезона, ориентировочно в октябре. Работы по возведению железнодорожной части моста должны быть завершены к концу 2019 года.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    а бабайки-то зачем поедут?

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    • Аноним

      а бабайки так зарабатывают )
      нехило, кстати — в конце 17 года в СМИ озвучивалась солидная цифра содержания «кремлевских байкеров» ,но сейчас не вспомню её..
      В общем, понты патриотизма очень выгодная работа )
      Соловьев из своей итальянской фазенды подтвердит..)

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  2. Гость

    «Источники CNN сообщают: Россия имеет отношение к финансированию российской армии. Источники CNN также сообщают: Путин возможно имеет связи с Россией и находится под влиянием Кремля.» ;) ﻿

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  3. Аноним

    График у него плотный. Сегодня в Сочи в хоккей играет :-D

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