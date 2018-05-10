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Медкарты постоянно теряют в регистратуре поликлиник Бердска

По мнению общественников, в хранении медицинских карточек уже давно пора навести порядок. (ВИДЕО)

10.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой 2 коммент.

Медкарты постоянно теряют в регистратуре поликлиник Бердска

Общественников волнуют все сферы жизни города, в том числе и медицина

На недостаток внимания к мелким вопросам, не требующим финансовых вливаний, указал главврачу горбольницы Юрию Краморову на заседании общественной палаты Бердска член комиссии по здравоохранению Евгений Балыбин.

— В рамках комиссии по здравоохранению я не раз поднимал вопрос об удивительном порядке плановой госпитализации больных, который существует в больнице. И просил вас дать ответ. Какие-то ответы были, но они были невразумительными со стороны ваших помощников. Хотелось бы, чтобы этот вопрос был продуман, и на него был дан ответ. Это один вопрос, который мы неоднократно освещали. И другой, мелкий вопрос, тоже можно решить без вложений, не привлекая никаких средств. Мне кажется, существует беспорядок в хранении медицинских карточек. Они постоянно теряются. Как-то нужно этот вопрос порешать. Много лет я наблюдаю за этим — эта проблема стоит так же остро в регистратуре, — обратился к Краморову Евгений Балыбин и отметил, что первый пункт — это вопрос, второй — пожелание.

Автор видео Галина Панчева

Плановая госпитализация определена программой госгарантии на 1 месяц, ответил Юрий Николаевич. По показаниям, если обострение заболевания, конечно, все госпитализируются.


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(2) Комментариев

  1. Гость

    «У нас все данные заведены в компьютер! Но, на всякий случай, мы ведём амбарные книги.» %) *CRAZY* :P :-D

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  2. Александр

    Господа, я поясню почему якобы карты потеряны. Мне тоже случилось однажды получить новую мед.карту, мол ваша старая потерялась. Оказалось всё просто, в моей старой карте воры медики из Бердской полликлинники тупо приписывают посещение к врачам и со страхового полиса списывают деньги. Всё это я узнал, когда в интернете завёл электронную медкарту. За 2017 год тоже нашёл приписки, хотя я и в страховой и в полликлиннике попытался разобратся, всё бесполезно был ответ мол кто то от моего имени ходит по врачам, а они глупые принимают не проверяя документы. Правда сейчас электронную карту заблокировали и я допускаю деньги медики воруют не боясь разоблачений. А чтобы их не ракусили они- медики, якобы теряют мед карты, а в них якобы потерянных продолжают записывать несуществующие приёмы. Для справки один приём к врачу с полиса списывается до тысячи рублей, зависит от врача есть и по триста рублей. А повторюсь в страховую обращатся бесполезно, они в сговоре с медиками, это моё подозрение, иначе чем объяснить их безразличие к хищению денег с полисов. И последнее обращение в полицыю тоже ничего не дали, там тоже полное безразличие и опять вопрос почему?

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