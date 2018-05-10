Медкарты постоянно теряют в регистратуре поликлиник Бердска

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Господа, я поясню почему якобы карты потеряны. Мне тоже случилось однажды получить новую мед.карту, мол ваша старая потерялась. Оказалось всё просто, в моей старой карте воры медики из Бердской полликлинники тупо приписывают посещение к врачам и со страхового полиса списывают деньги. Всё это я узнал, когда в интернете завёл электронную медкарту. За 2017 год тоже нашёл приписки, хотя я и в страховой и в полликлиннике попытался разобратся, всё бесполезно был ответ мол кто то от моего имени ходит по врачам, а они глупые принимают не проверяя документы. Правда сейчас электронную карту заблокировали и я допускаю деньги медики воруют не боясь разоблачений. А чтобы их не ракусили они- медики, якобы теряют мед карты, а в них якобы потерянных продолжают записывать несуществующие приёмы. Для справки один приём к врачу с полиса списывается до тысячи рублей, зависит от врача есть и по триста рублей. А повторюсь в страховую обращатся бесполезно, они в сговоре с медиками, это моё подозрение, иначе чем объяснить их безразличие к хищению денег с полисов. И последнее обращение в полицыю тоже ничего не дали, там тоже полное безразличие и опять вопрос почему?
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