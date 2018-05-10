Медкарты постоянно теряют в регистратуре поликлиник Бердска

На недостаток внимания к мелким вопросам, не требующим финансовых вливаний, указал главврачу горбольницы Юрию Краморову на заседании общественной палаты Бердска член комиссии по здравоохранению Евгений Балыбин.

— В рамках комиссии по здравоохранению я не раз поднимал вопрос об удивительном порядке плановой госпитализации больных, который существует в больнице. И просил вас дать ответ. Какие-то ответы были, но они были невразумительными со стороны ваших помощников. Хотелось бы, чтобы этот вопрос был продуман, и на него был дан ответ. Это один вопрос, который мы неоднократно освещали. И другой, мелкий вопрос, тоже можно решить без вложений, не привлекая никаких средств. Мне кажется, существует беспорядок в хранении медицинских карточек. Они постоянно теряются. Как-то нужно этот вопрос порешать. Много лет я наблюдаю за этим — эта проблема стоит так же остро в регистратуре, — обратился к Краморову Евгений Балыбин и отметил, что первый пункт — это вопрос, второй — пожелание.

Автор видео Галина Панчева



Плановая госпитализация определена программой госгарантии на 1 месяц, ответил Юрий Николаевич. По показаниям, если обострение заболевания, конечно, все госпитализируются.