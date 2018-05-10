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Библию в 4 млн рублей оценил продавец на «Авито» в Новосибирске

Издано священное писание в 1840 году. Эта самый дорогой лот в линейке на новосибирском сайте объявлений.

10.05.2018 Фото: avito.ru Один комментарий

Библию в 4 млн рублей оценил продавец на «Авито» в Новосибирске

В основном библии на «Авито» продают за 3,5 тыс. рублей и ниже

Изданную в середине XIX века библию предложила приобрести жительница Новосибирска за баснословную сумму.

Продавец по имени Татяна выставила на новосибирском «Авито» на продажу библию 1840 года издания за 4 млн рублей. Как отмечает автор объявления, состояние у книги очень хорошее. Но ее фото не приложено.

Безусловно, это самая дорогая библия из предложенных новосибирцами на «Авито», обсуждают новосибирские СМИ. Разница с другими лотами существенная.

Вторая по дороговизне библия — немецкая — предлагается неким Андреем за 55 тыс. рублей. Причем, продавец отдает за эту цену сразу две книги, автор которых Мартин Лютер. Изданы они в 1867-м и 1911 годах.

В том же объявлении он предложил купить три книги религиозного содержания, опубликованные в конце XIX и начале XX веков. А также церковный песенник со словами и нотами на готическом языке, год издания которых не установлен.

«Реальному покупателю в подарок два словаря. Года издания 1929 и 1931 гг.», — написал в объявлении Андрей.

Третий по дороговизне на новосибирском «Авито» — старообрядческий псалтырь 1988 года за 11 тысяч рублей. Продавец Валентин отметил, что книга в «сохранном состоянии».

Остальные библии идут по цене от 3,5 тысяч рублей и ниже.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    РПЦ обязательно захочет ею завладеть, а для этого начнет проводить экспертизу на подлинность, вследствие которой выяснится, что библия сея была украдена из какого-нибудь монастыря или храма лет сто назад.
    СКР: — Халява, ваше сиятельство
    РПЦ — Благодарствую, ваше высокоблагородие.

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