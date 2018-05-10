Суд обязал Россию оплатить украинским компаниям потери в Крыму

Постоянный третейский суд в Гааге вынес решение в пользу «Нафтогаза Украины» по иску о выплате Российской Федерацией компенсации за потерю крымских активов. Об этом заявили в украинской компании, сообщает РИА Новости.

«Первая ласточка», – говорится в комментарии «Нафтогаза» к решению суда, опубликованном на странице украинской компании в Twitter. Другие подробности не приводятся. В свою очередь, по данным украинских СМИ, речь идет о возмещении 159 млн долларов. Данное решение арбитраж принял 2 мая. По данным масс-медиа Украины, иск к России подавали 18 украинских компаний и одно физическое лицо.

«Нафтогаз Украины» и шесть его дочерних компаний инициировали в октябре 2016 года разбирательство в Постоянном третейском суде в Гааге, потребовав от России 2,6 млрд долларов за утраченные активы в Крыму. Позднее «Нафтогаз» заявил об увеличении суммы требований до 5 млрд, затем – до 8 млрд долларов.

До вхождения Крыма в состав России «Нафтогазу» принадлежал «Черноморнефтегаз», снабжающий газом жителей полуострова. Однако после референдума о присоединении Крыма к РФ расположенное на полуострове имущество «Черноморнефтегаза» и «Укртрансгаза» (владеет газотранспортной сетью) по решению местного парламента было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз».