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Суд обязал Россию оплатить украинским компаниям потери в Крыму

«Нафтогаз» заявил о выигрыше дела в суде Гааги по утраченным крымским активам. Речь может идти о 159 млн долларов.

10.05.2018 Фото: ТАСС, Зураб Джавахадзе Нет комментариев

Суд обязал Россию оплатить украинским компаниям потери в Крыму

«Нафтогаз» увеличил финансовые претензии к России до 8 млрд долларов

Постоянный третейский суд в Гааге вынес решение в пользу «Нафтогаза Украины» по иску о выплате Российской Федерацией компенсации за потерю крымских активов. Об этом заявили в украинской компании, сообщает РИА Новости.

«Первая ласточка», – говорится в комментарии «Нафтогаза» к решению суда, опубликованном на странице украинской компании в Twitter. Другие подробности не приводятся. В свою очередь, по данным украинских СМИ, речь идет о возмещении 159 млн долларов. Данное решение арбитраж принял 2 мая. По данным масс-медиа Украины, иск к России подавали 18 украинских компаний и одно физическое лицо.

«Нафтогаз Украины» и шесть его дочерних компаний инициировали в октябре 2016 года разбирательство в Постоянном третейском суде в Гааге, потребовав от России 2,6 млрд долларов за утраченные активы в Крыму. Позднее «Нафтогаз» заявил об увеличении суммы требований до 5 млрд, затем – до 8 млрд долларов.

До вхождения Крыма в состав России «Нафтогазу» принадлежал «Черноморнефтегаз», снабжающий газом жителей полуострова. Однако после референдума о присоединении Крыма к РФ расположенное на полуострове имущество «Черноморнефтегаза» и «Укртрансгаза» (владеет газотранспортной сетью) по решению местного парламента было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз».


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