А что творится на улице Первомайской? Ее ежегодно роют, асфальтируют, а ездить по ней невозможно

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Если задать вопрос жителям города Бердск:- «Вы хотите жить в городе, в котором хорошие дороги и тротуары?» Ответ будет: – «Конечно». При чем так ответят и чиновники и руководители города.. А если задать вопрос: — «Какие дороги и тротуары в городе Бердск?» Почему то уверен в том, что большинство ответят:- «А у нас нет дорог. Есть направления. У нас нет тротуаров. Есть полоса препятствий, только без проволоки сверху». С таким определением чиновники города будут пытаться не согласиться. Но для убеждения в этом, приведу некоторые адреса.

Всех чиновников, возражающих против такого определения, милости прошу сесть в маршрутку по 12 маршруту и попытаться проехать, смотря на выражение лица водителя маршрутки (слабонервным чиновникам лучше не пытаться проехать)..

На кладбище проехать можно на танке, а вот на автомобиле без поломки вряд ли. А какие тротуары по улице Комсомольской, Первомайской… Ведь это центр города. По Первомайской между Ленина и Комсомольской по четной стороне яма не ликвидирована более десятка лет, а рядом новую яму не ликвидировали, а проложили бетон в соответствии с рельефом местности. Покрытие разрыли, уложили кабель, а разрушение не заделали. Вдоль бетонного покрытия проехали на строительной технике, обломав покрытие, не восстановив его. А что творится на улице Первомайской? Ее ежегодно роют, асфальтируют, а ездить по ней просто рискованно без поломки автомобиля. Прошлый год была полностью ремонтируемая от улицы Ленина до ГАИ. Сейчас начали рыть снова. Вроде как повторение мать учения. Только чему учат такие отношения? И отвечает ли кто либо за это?

Исходя из вышеизложенного возникают невольно вопросы. А за такое отношение к своим обязанностям привлекаются ли к ответственности нерадивые чиновники, которые по своим обязанностям получают оплату труда за осуществление контроля за качество выполняемых работ? Компенсируются ли за счет виновных произведенные расходы по некачественно выполненным работам, и если нет, то кто в этом заинтересован? Можно задавать еще вопросы. Но самый главный вопрос, на который хотелось бы узнать конкретный ответ: Когда в нашем городе будут хорошие дороги и тротуары? Когда?