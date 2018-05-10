Первая парусная регата стартует у берегов Бердска

12 мая в Бердском заливе, на акватории яхт-клуба “АкваЛэнд” федерация парусного спорта Новосибирской области при участии управления физкультуры и спорта мэрии Новосибирска проводит первую регату сезона — «Первенство Новосибирска по парусному спорту, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне». По традиции, это соревнования для детей и подростков.

Юные яхтсмены в возрасте до 19 лет будут состязаться в двух классах: “Оптимист” и “Луч-Мини”. Это воспитанники новосибирской детской парусной школы «Чкаловец» и бердского яхт-клуба «АкваЛэнд».

Формат соревнований интересный для зрителей и спортсменов – это гонки с пересадкой экипажей. По словам организаторов, это позволит сократить время нахождения участников «на воде», гонки будут проходить в непосредственной близости от берега. Кроме того, форма гонок «пересадка» нивелирует влияние на результат качества гоночных яхт: все спортсмены будут находиться в равных условиях, а значит, на первое место выйдет мастерство управления судном.

Дистанция гонки представляет собой петлю со стартом и финишем в одном месте — напротив пирса яхт-клуба «АкваЛэнд». Пересаживаться экипажи будут согласно жеребьевке, которую проведут до старта. Спортсмены на «Оптимистах» пройдут 1 петлю, на «Лучах-Мини» — 2 петли. Это позволит уравнять продолжительность гонок в разных классах по времени и уменьшить время между финишем одной гонки и началом стартовой процедуры следующей.

Президент Федерации парусного спорта Новосибирской области Алексей Марченко отмечает:

— Надеемся, что соревнования привлекут к нашему спорту новых ребятишек. У нас в Новосибирске отличные условия для занятий: есть секции, в которых ребят могут попробовать себя в стихии ветра и воды. Парусный спорт прекрасно развивает силу, выносливость, и интеллект, и не имеет противопоказаний. Приглашаем всех интересующихся на старты!

Расположение гоночной дистанции — в непосредственной близости от яхт-клуба «АкваЛэнд» — позволяет наблюдать за соревнованиями с берега.

— Приглашаем всех желающих принять участие в соревновании, а также болельщиков и зрителей посмотреть на парусные гонки! — отметили организаторы.

Программа мероприятия:

11:00 – торжественное открытие соревнований.

12:00 – 16:00 — гоночный день.

17:00 – награждение победителей, парад закрытия.

Место проведения яхт-клуб «АкваЛэнд», по адресу: Бердск, ул. 2-я Линейная, 5/1