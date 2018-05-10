Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Бесплатное расписание движения выдают пассажирам водители автобусов в Бердске
Библию в 4 млн рублей оценил продавец на «Авито» в Новосибирске
Суд обязал Россию оплатить украинским компаниям потери в Крыму
Рискуют жизнью на дороге из-за неудобной «зебры» дети и старики в Бердске
Первая парусная регата стартует у берегов Бердска
Глава Роскомнадзора ждет сообщений в Telegram
Ножом в грудь дважды ударила мужа в День Победы пенсионерка в Бердске
75 млн рублей на строительство детсада в микрорайоне Южном дали Бердску
После ареста Hyundai Solaris должник вернул 400 тыс. рублей банку в Бердске