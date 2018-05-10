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Глава Роскомнадзора ждет сообщений в Telegram

Ведомство блокирует мессенджер с 16 апреля. А СКР Новосибирской области до сих пор шлет фото через Telegram.

10.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Глава Роскомнадзора ждет сообщений в Telegram

Александр Жаров

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ему можно написать в заблокированном мессенджере Telegram. Об этом сообщает  радиостанция «Говорит Москва».

В ходе беседы главный редактор радиостанции Сергей Доренко спросил главу ведомства, можно ли написать ему сообщение в Telegram.

«Запросто», — ответил Жаров.

Таганский суд Москвы 13 апреля постановил запретить доступ к Telegram в России, после чего Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера на территории страны. Представители сервиса обжаловали решение Верховного суда по ключам шифрования. Техническая блокировка началась 16 апреля.

Примечательно, что рассылку материалов, в частности фото и видео, рассылает через Telegram управление Следственного комитета по Новосибирской области. «Курьер. Среда. Бердск», например, сегодня, 10 мая, с помощью этого мессенджера получил снимки с места трагедии в барабинском колледже, где подросток расстрелял однокурсников и убил себя.

Основатель мессенджера Павел Дуров пообещал биться за Telegram до победного конца.


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