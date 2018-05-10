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В лаборатории АО «Искитимцемент» провели испытания продукции, приобретенной в ходе контрольной закупки

Специалисты аттестованной лаборатории АО «Искитимцемент» завершили испытания проб цемента, приобретенного 28 марта в ходе контрольной закупки.

10.05.2018 Нет комментариев

В лаборатории АО «Искитимцемент» провели испытания продукции, приобретенной в ходе контрольной закупки

На поверхности контрафакта видны мутная пленка и чёрные точки несгоревш…

Напомним, представители предприятия совместно с журналистами федеральных и региональных СМИ приобрели цемент в оптово-розничной точке, расположенной на ул. Большая в Новосибирске. О деятельности этой базы сотрудники АО «Искитимцемент» знали и раньше: они покупали здесь строительный материал и проверяли его в аттестованной лаборатории. По результатам обращений клиентов (физических лиц), направленных в Роспотребнадзор, продавец продукции был привлечен к административной ответственности. Однако в этом году реклама базы вновь появилась в интернете, для иллюстрации прайс-листа использовалась фотография фирменной упаковки АО «Искитимцемент».

В лаборатории АО «Искитимцемент» провели испытания продукции, приобретенной в ходе контрольной закупки

На сите после просеивания видны частички золы и несгоревшего угля из зол…

Стройматериал в бумажной таре, приобретенный 28 марта, участники мероприятия передали в лабораторию завода. Результаты осмотра упаковки позволили сделать вывод о грубых нарушениях требований действующих ГОСТов. Например, на мешке отсутствовал знак соответствия (ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации»), не были указаны данные о сертификате (нарушен ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цементов»), а также наименование производителя цемента (ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия»). Вес упаковки составлял 45,5 кг вместо заявленных 50-ти. Кроме того, на мешке разместили ссылку на утративший силу ГОСТ 31108-2003.
При просеивании цемента через сито специалисты лаборатории обнаружили частицы угля и золы, при добавлении воды получили мутную пленку с черными частицами угля. Когда из проб формировали образцы-балочки, на поверхности раствора появились разводы черного цвета, что также свидетельствует о содержании золы.

В лаборатории АО «Искитимцемент» провели испытания продукции, приобретенной в ходе контрольной закупки

При формовании балочек из проб цемента на поверхности появились разводы…

Результаты физико-механических испытаний смеси в возрасте 2-х суток подтвердили: цемент, приобретенный в оптово-розничной точке, не отвечает нормам ГОСТ 31108-2016 «Цементы общестроительные. Технические условия». В частности, показатели истинной плотности смеси и предела прочности на сжатие оказались ниже определенных ГОСТом значений, также проба отличалась пониженным водоотделением. Эти признаки косвенно указывали на высокое содержание добавки.
Химический анализ продукции показал повышенное содержание оксида кремния и пониженное содержание оксидов кальция и серы. Значит, цемент в 1,5 – 2 раза разбавлен золой.

В лаборатории АО «Искитимцемент» провели испытания продукции, приобретенной в ходе контрольной закупки

При формовании балочек из проб цемента на поверхности появились разводы…

Для проведения полного анализа потребовалось 28 суток. Когда этот срок истек, специалисты лаборатории подготовили заключение, в котором отмечено: предел прочности на сжатие в возрасте 28-ми суток твердения равен 23,6 МПа. Требования ГОСТ 31108-2016 – не менее 32,5 МПа.
Таким образом, цемент не соответствует заявленному подтипу А (содержание добавки от 6% до 20%), виду добавки Ш (шлак), классу 32,5 по прочности на сжатие в возрасте 28 суток твердения и подклассу Б (быстротвердеющий) по прочности на сжатие в возрасте 2-х суток твердения.
«Организовав контрольную закупку, мы еще раз убедились: продавцы фальсифицированного цемента чувствуют себя уверенно и свободно. А значит, каждый из нас может столкнуться с фальсификатом, применение которого опасно для жизни и здоровья, – объясняет генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Призываем покупателей тарированного цемента быть внимательнее и проверять, размещены ли на мешке все необходимые обозначения и сведения. Приобретать строительные материалы лучше в известных магазинах, реализующих продукцию добросовестных производителей».


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