Бесплатное расписание движения выдают пассажирам водители автобусов в Бердске

Жалуются на долгое ожидание маршрутных такси и автобусов в дневное время жители Бердска.

По словам мэра Бердска Евгения Шестернина, бердчане говорят о том, что ждать общественный транспорт им приходится по 20 минут. Евгений Анатольевич дал поручение начальнику отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежде Нятиной проверить, так ли это.

Начальник бердского автотранспортного предприятия Елена Бороздина рассказала, что на прошлой неделе была ситуация, когда в их организацию позвонила группа людей из микрорайона Раздольного и сообщила: на 11.25 автобус не пришел.

— Мы подняли расписание. У нас, к сожалению, есть люди, которые не знакомятся с расписанием. Вот этот проект будет действовать с конца мая. Я им говорю: уважаемые жители, посмотрите, пожалуйста, расписание повнимательнее. Сейчас пока действует расписание на четыре автобуса, а вы смотрите на 3 автобуса. Посмотрите повнимательнее на даты. Огромная просьба к пассажирам: если по какой-то причине вы не можете распечатать расписание с сайта администрации, то обратитесь к водителю автобуса. Мы каждый день выдаем им огромное количество распечатанных актуальных расписаний движения. Можете взять расписание у водителя абсолютно бесплатно, — акцентировала Бороздина.

Речь идет не об информированности, речь ведется о том, что у людей есть вопросы, когда интервал движения составляет 20-25 минут, подчеркнул мэр.

— Я даю поручение проверить. Мы готовы обратиться к общественникам и организовать общественный контроль, чтобы сразу можно было охватить и понять, где у нас есть проблема. И если она существует, то проанализировать ее и найти пути решения. Для этого привлекаем общественность и технические средства контроля, которые у нас есть, — отметил Евгений Анатольевич.