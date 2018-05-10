Ножом в грудь дважды ударила мужа в День Победы пенсионерка в Бердске

В Бердске раскрыто тяжкое преступление, сообщили в четверг в управлении МВД по Новосибирской области.

9 мая около полуночи в хирургическое отделение Бердской центральной городской больницы был доставлен 65-летний мужчина. Сотрудники медицинского учреждения диагностировали у него ножевое ранение и ряд сопутствующих повреждений и сообщили о случившемся в полицию.

Сотрудники полиции установили и задержали по подозрению в совершении данного преступления 69-летнюю супругу пострадавшего.

Было установлено, что в 22.30 того же дня женщина в ходе ссоры дважды ударила супруга ножом в грудь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Получены признательные показания. Проводится расследование.