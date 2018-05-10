После ареста Hyundai Solaris должник вернул 400 тыс. рублей банку в Бердске

Судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль у жителя Бердска, который не смог пережить расставания с «железным конём» и поспешил в банк оплачивать долг по кредиту.

В отделе судебных приставов по Бердску на исполнении находилось исполнительное производство в отношении 47-летнего гражданина Д. о наложении ареста на автомобиль Hyundai Solaris 2016 года выпуска, в качестве обеспечительной меры, за долги перед банком.

Судебный пристав-исполнитель установил местонахождение должника и совместно с представителем взыскателя отправился к автовладельцу.

Мужчина не открывал дверь должностным лицам, на телефонные звонки не отвечал. Когда он всё-таки взял трубку, то представился другим именем и заявил о том, что не знает должника. Однако телефонный номер принадлежал гражданину Д. – его сообщила судебному приставу-исполнителю мать неплательщика.

— Мужчина надеялся, что ему удастся избежать ареста любимого автомобиля, если он будет прятаться за дверью и представляться по телефону другим человеком. В то время, когда он продолжал скрываться, судебный пристав-исполнитель наложил арест на Hyundai Solaris, принадлежащий неплательщику, — рассказали в управлении ФССП по Новосибирской области.

В ходе совершения исполнительных действий, должностных лиц попыталась остановить женщина, которая выбежала из подъезда сразу же после того, как они приблизились к автомобилю.

Она заявила, что приобрела машину у должника по договору купли-продажи, которого по непонятным причинам у неё не оказалось. В ходе беседы с женщиной стало известно, что у неё совпадает адрес регистрации с гражданином Д. Она пояснила, что прописала его в своей квартире, так как он у неё работал, но сейчас его нет дома.

Несмотря на попытки женщины, всеми способами избежать расставания с «железным конём», судебный пристав-исполнитель наложил арест на автомобиль и передал его на ответственное хранение взыскателю.

Примерив на себя роль пешехода, должник-автолюбитель на следующий день связался с сотрудниками банка и погасил задолженность по кредиту, которая составляла немногим более 400 000 рублей.