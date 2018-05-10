Распространить «закон Димы Яковлева» на вмешивающихся в выборы хочет Госдума

На рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект, предусматривающий расширение действия «закона Димы Яковлева» на тех, кто вмешивается в российские выборы. Об этом, как передает ТАСС, сообщил депутат Андрей Исаев.

По его словам, законопроект был разработан межфракционной группой. Обсуждение документа пройдет в четверг, 10 мая. «Группа коллег, представляющих все четыре фракции, внесет законопроект [о поправках] в закон 2012 года о применении санкций в отношении тех, кто нарушает права граждан России, — закон Димы Яковлева. Там есть перечень тех, в отношении кого эти санкции будут применены, этот перечень будет дополнен по предложению коллег пунктом о том, что к ним могут быть отнесены те, кто вмешивается в выборы в России», — рассказал Исаев.

Депутат уточнил, что эти меры могут быть применены как к физическим, так и к юридическим лицам. «В данном случае идет речь о том…, когда есть очевидный факт вмешательства иностранных организаций, людей, даже государственных институтов в выборы в РФ, то есть натаскивание вполне конкретных кандидатов, оказание информационной помощи и иные, более жесткие формы вмешательства», — цитирует слова Исаева «РИА Новости».

Один из авторов проекта, депутат ГД от ЛДПР Алексей Диденко пояснил «РИА Новости», что законопроект предусматривает аресты счетов и недвижимости, а также запрет на въезд. При этом депутат считает, что этот законопроект не следует связывать с «законом Димы Яковлева». «Закон лучше не называть законом Димы Яковлева…, потому что в этом законе есть меры, которые касаются сиротских ограничений… Они не совсем имеют отношение к тем мерам, которые сейчас предусмотрены, и к тем нарушениям. Здесь нельзя параллель проводить», — уточнил Диденко.

«Закон Димы Яковлева» или закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» был принят в декабре 2012 года. Он получил свое неофициальное название в связи с гибелью в США приемного ребенка из России, которого звали Дима Яковлев. Из-за этого нормы закона были дополнены положением о запрете усыновления российских детей опекунами из США.

В первую очередь «закон Димы Яковлева» предусматривает ряд мер в отношении граждан США, нарушавших права человека или бывших причастными к их нарушению. В числе санкций по закону перечислены запрет на въезд на территорию России, арест активов иностранных граждан, запрет на сделки с ними и приостановление деятельности юридических лиц, находящихся под их контролем.

Эти меры были ответом на принятие в это же время в США «закона Магнитского», который вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. В «список Магнитского», в частности, попали участники следствия в отношении погибшего в тюрьме аудитора Сергея Магнитского, работники МВД, Генпрокуратуры, СКР, российские чиновники и политики. В числе фигурантов «списка Магнитского» — глава СК Александр Бастрыкин, лидер Чечни Рамзан Кадыров, депутат Андрей Луговой.

В декабре 2016 года Кремль назвал «закон Димы Яковлева» «оправдавшим себя», передает РБК. «В подходе президента к этому каких-либо изменений нет, и мне неизвестно ни о каких новых подходах к этому вопросу», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.