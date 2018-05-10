75 млн рублей на строительство детсада в микрорайоне Южном дали Бердску

О строительстве детского сада в микрорайоне Южный сообщил в начале мая на совещании чиновников мэр Бердска Евгений Шестернин.

По словам Евгения Анатольевича, на сессии Заксобрания Новосибирской области был решен вопрос финансирования строительство детсада на 220 мест в микрорайоне Южном. Строительство начнется уже в этом году, а в 2019 должно завершиться. Были выделены деньги на строительство пяти дошкольных учреждения в Новосибирской области. И Бердск попал в данную программу.

— Последний раз строительство детсада проходило в 2012 году. Больше детсады не строили. Я хочу поблагодарить Зою Родину, Бориса Прилепского, Владимира Карпова (депутаты Заксобрания Новосибирской области, — прим. ред.) — это была их инициатива. В этом году мы должны начать строительство и освоить 75 млн рублей. В этом же году мы должны начать делать проект школы на 1100 мест. Мы приняли решение, что будем делать это на одной комплексной площадке, чтобы у нас появился комплекс — школа и детсад. Они не будут иметь юридическую связь между собой, а географически будут находиться рядом, — рассказал на заседании общественной палаты мэр.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в октябре прошлого года областным чиновникам и депутатам показали пустырь в Южном под школу на 1100 мест, которая позволит разгрузить учебные заведения в соседнем Микрорайоне.

Стройка стоимостью 1 млрд рублей уже одобрена Минобром и Минстроем. Планируют в 2020 году школу ввести в эксплуатацию. Депутат заксобрания от Бердска Зоя Родина предлагала параллельно со школой строить детский сад, который тоже очень нужен «южанам». Садик начнут строить даже раньше школы. Следом за образовательными учреждениями в Южном соорудят стадион.