КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
ПРОДАМ 3-ю КВАРТИРУ-86 кв.м.-ул.Пушкина,166 !ТОРГ!
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Вонь и лай гончьих псов главы Ассоциации предпринимателей изводят жителей Бердска

Проституток под прикрытием доставки цветов «поставляли» в Бердск

Более 253 млн рублей по алиментам задолжали жители Бердска

Мертвым нашли без вести пропавшего 2-летнего мальчика в Бурятии

Ранил первокурсника и убил себя студент колледжа в Новосибирской области

Израиль ударил по Сирии

Более 1000 дошкольников стоят в очереди на места в детсадах Бердска

Безопасность магазинов и паспорт фасадов обсудят на круглом столе с бизнесом Бердска

Упавший в лужи хлеб экспедиторы подобрали и отнесли в магазин Новосибирска

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Утонувшего по осени мужчину вытащили из Обского моря спасатели из Бердска

Очевидцы заметили тело в трех метрах от берега в районе лодочной станции «Маяк».

10.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: бердского ПСО Нет комментариев

Утонувшего по осени мужчину вытащили из Обского моря спасатели из Бердска

На место обнаружения тела прибыли спасатели и сотрудники отдела СК по Советскому району

Утопленника выловили в Обском море 9 мая сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.

В 14.39 дежурный ПСО получил сообщение от сотрудников отдела СК по Советскому району Новосибирска о том, что в Обском море в районе лодочной станции «Маяк» в трех метрах от берега обнаружен труп неизвестного мужчины.

— Так как тело находилось недалеко от берега, трое спасателей отправились на место на оперативном автомобиле. С помощью багра и веревки вытащили труп на берег и передали сотрудникам Следственного комитета для проведения следственных действий, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.

Судя по существенным физиологическим изменениям, мужчина утонул, скорее всего, еще по осени, предположил Козин.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Вонь и лай гончьих псов главы Ассоциации предпринимателей изводят жителей Бердска Проституток под прикрытием доставки цветов «поставляли» в Бердск Более 253 млн рублей по алиментам задолжали жители Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Кредитная карта,выгодные условия,кешбек!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика