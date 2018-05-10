Утонувшего по осени мужчину вытащили из Обского моря спасатели из Бердска

Утопленника выловили в Обском море 9 мая сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.

В 14.39 дежурный ПСО получил сообщение от сотрудников отдела СК по Советскому району Новосибирска о том, что в Обском море в районе лодочной станции «Маяк» в трех метрах от берега обнаружен труп неизвестного мужчины.

— Так как тело находилось недалеко от берега, трое спасателей отправились на место на оперативном автомобиле. С помощью багра и веревки вытащили труп на берег и передали сотрудникам Следственного комитета для проведения следственных действий, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.

Судя по существенным физиологическим изменениям, мужчина утонул, скорее всего, еще по осени, предположил Козин.