Вонь и лай гончьих псов главы Ассоциации предпринимателей изводят жителей Бердска

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Виктория, проживающая в доме №17 по улице Попова. Она рассказала, что неподалеку от ее жилого дома находится вольер с собаками.

— Там у нас установлены два металлических гаража. В этих гаражах содержатся три больших собаки, они там постоянно живут. Из-за них отдыхать мы не можем, они постоянно лают. И днём и ночью от них нет спасения. У меня двое детей, окна квартиры выходят как раз на эти гаражи. Тишины дома не бывает никогда. Стоит окна открыть — закладывает уши от их лая. А в тёплую погоду, когда гаражи нагреются, у нас тут запах стоит специфический. За собаками ведь никто не убирает и всё, что там есть — начинает преть и испаряться, — пожаловалась Виктория.

Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» побывал во дворе, в котором устроен собачий «приют». От вольера до жилого дома расстояние, на глаз, около 20 метров. Примерно на таком же расстоянии находится и площадка детского сада. Двор, где расположен вольер, ограничен несколькими зданиями — ул. Попова 17 и три дома Изумрудного городка. В этом закутке ветру негде разгуляться, поэтому запахи от вольера со двора практически не выветриваются.

Возмущенные жили дома, разумеется, знают, кому они обязаны бессонными ночами и днями без тишины. По их словам, всё это хозяйство — гаражи, вольер и собаки — принадлежит Андрею Пилько, бывшему руководителю бердского отделения «Единой России», а ныне председателю Ассоциации предпринимателей Бердска. Все их просьбы, а потом и требования убрать вольер он, по словам жильцов, попросту игнорирует.

Один из жильцов дома, Анатолий Горяинов, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», как жильцы дома пытались бороться с неприятным соседством.

Автор видео Слава Душин



— Было у нас месяц назад собрание жильцов, мы сказали: «Уберите собак! Ребятишки маленькие у всех, спать не могут из-за того, что собаки лают постоянно». На собрании была представитель управляющей компании, она сказала: « Я с Пилько поговорю… Какой-то он там начальник в «Гурмане». На собрании была и представитель УК «Гурман», сказала: «Я решу этот вопрос.» По сей день решает… За месяц никто ничего не решает, собаки лают, жители не спят. А с нами он (Пилько — прим. ред.) не разговаривает, да мы его почти не видим здесь, когда он хотя бы собак кормит. Кормит ли вообще?

Андрей Пилько в телефонном разговоре подтвердил «Курьер. Среда. Бердск», что собаки породы русская гончая принадлежат ему. Так же в его собственности находится и гараж, к которому он пристроил вольер. По его словам, за всё время существования вольера он не слышал о недовольстве жителей таким соседством. Ни на прямую, ни через третьих лиц жалобы от жителей, по словам Андрея Геннадьевича, не поступали.

— Вольер стоит там уже 10 лет. В своё время я согласовал его установку с управляющей компанией, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Андрей Пилько.

Ольга Гончарова, главный специалист Административно-технической инспекции, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что жалобу от жителей дома №17 по улице Попова они уже получили.

— Позвонили буквально перед праздниками. Сегодня (10 мая — прим. ред.) после обеда делаем выезд, проверим и эту информацию, — сообщила Гончарова.