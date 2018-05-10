Проституток под прикрытием доставки цветов «поставляли» в Бердск

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту организации занятия проституцией, сообщили сегодня, 10 мая, в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

Следственным отделом по Советскому району Новосибирска регионального СКР завершено расследование уголовного дела в отношении трех участников организованной преступной группы, действовавшей на территории района на протяжении 6 лет, и занимавшейся организацией занятия проституцией и систематическим вовлечением лиц женского пола.

По версии следствия, 34-летняя жительница Советского района Новосибирска с 2008 года организовала на территории района занятие проституцией, однако в 2012 году с целью увеличения преступных доходов, решила создать и возглавить преступную группу, в которую вошел 26-летний мужчина и 28-летняя женщина, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. При этом деятельность преступной группы была хорошо законспирирована, визитки имели рекламу «доставка цветов», что позволило совершать преступления на протяжении длительного времени.

Всего в ходе расследования установлено 15 фактов вовлечения лиц женского пола. В ходе проведенных обысков изъяты вещи и предметы, прямо указывающие на совершение указанных преступлений, а также ценное имущество обвиняемых, на которое в последующем наложен арест.

Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками управления уголовного розыска главка МВД по Новосибирской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», подозреваемые организовали на территории Новосибирска и Бердска предоставление интимных услуг. Через объявления в газетах, а также другими способами женщины приглашались на «высокооплачиваемую работу». Клиентов находили, распространяя визитки. Услуги оказывали на съемной квартире в Академгородке, а также при выезде в сауны и по адресам проживания клиентов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемым будет направлено в суд для рассмотрения по существу.