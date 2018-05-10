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Мертвым нашли без вести пропавшего 2-летнего мальчика в Бурятии

Тело ребенка обнаружил в реке рыбак через 4 дня после исчезновения. Мать оставила сына играть во дворе. Возбуждено уголовное дело о похищении человека.

10.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Мертвым нашли без вести пропавшего 2 летнего мальчика в Бурятии

СКР назначил экспертизу, чтобы установить причины смерти ребенка

Тело двухлетнего мальчика, пропавшего в воскресенье вечером в дачном обществе «Эдэм» Иволгинского района Бурятии, обнаружено на острове реки Селенга, сообщили в региональном управление СКР.

«В четверг утром в правоохранительные органы позвонил житель села Старое Татаурово Прибайкальского района Республики Бурятия, который сообщил, что во время рыбалки на острове реки Селенги неподалеку от населенного пункта в воде обнаружил маленького ребенка», — говорится в сообщении.

К месту происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая осмотрела тело малыша. По предметам одежды и внешним данным ребенок был опознан. В ближайшее время по уголовному делу будет назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти ребенка.

Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств его исчезновения, продолжаются.

Ранее сообщалось, что в ДНТ «Эдем» ведутся поиски маленького мальчика, пропавшего в воскресенье.

По данным следствия, местная жительница пошла в гости, оставив своего ребенка играть во дворе дома с другими детьми. Через 20 минут она вышла, а сына нигде не было.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего).


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