Мертвым нашли без вести пропавшего 2-летнего мальчика в Бурятии

Тело двухлетнего мальчика, пропавшего в воскресенье вечером в дачном обществе «Эдэм» Иволгинского района Бурятии, обнаружено на острове реки Селенга, сообщили в региональном управление СКР.

«В четверг утром в правоохранительные органы позвонил житель села Старое Татаурово Прибайкальского района Республики Бурятия, который сообщил, что во время рыбалки на острове реки Селенги неподалеку от населенного пункта в воде обнаружил маленького ребенка», — говорится в сообщении.

К месту происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая осмотрела тело малыша. По предметам одежды и внешним данным ребенок был опознан. В ближайшее время по уголовному делу будет назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти ребенка.

Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств его исчезновения, продолжаются.

Ранее сообщалось, что в ДНТ «Эдем» ведутся поиски маленького мальчика, пропавшего в воскресенье.

По данным следствия, местная жительница пошла в гости, оставив своего ребенка играть во дворе дома с другими детьми. Через 20 минут она вышла, а сына нигде не было.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего).