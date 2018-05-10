Вонь и лай гончьих псов главы Ассоциации предпринимателей изводят жителей Бердска
Проституток под прикрытием доставки цветов «поставляли» в Бердск
Более 253 млн рублей по алиментам задолжали жители Бердска
Мертвым нашли без вести пропавшего 2-летнего мальчика в Бурятии
Ранил первокурсника и убил себя студент колледжа в Новосибирской области
Более 1000 дошкольников стоят в очереди на места в детсадах Бердска
Безопасность магазинов и паспорт фасадов обсудят на круглом столе с бизнесом Бердска
Упавший в лужи хлеб экспедиторы подобрали и отнесли в магазин Новосибирска
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Да время точно похлеще 90 х
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