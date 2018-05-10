Ранил первокурсника и убил себя студент колледжа в Новосибирской области

Глава Новосибирской области Андрей Травников срочно выехал в Барабинский район, где утром сегодня, 10 мая, произошла трагедия в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина. Студент первого курса во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На место также направляются члены рабочей комиссии по проведению оперативного расследования ЧП, которая была создана по поручению главы региона. Комиссию возглавил замминистра образования Новосибирской области — начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов Андрей Головнин. Кроме этого, на место трагедии срочно выехали члены комиссии по делам несовершеннолетних.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», состояние здоровья пострадавшего студента находится под особым контролем министерства здравоохранения Новосибирской области.