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Израиль ударил по Сирии

По информации Тель-Авива, цели принадлежали иранским формированиям «Аль-Кудс» на территории сопредельного государства. Это был ответ на ночной обстрел.

10.05.2018 Фото: Минобороны Один комментарий

Израиль ударил по Сирии

Сирию бомбят

Израильская авиация в ответ на ночной ракетный обстрел атаковала десятки объектов Ирана в Сирии и батареи ПВО, сообщает РИА Новости 10 мая со ссылкой на Армия обороны Израиля.

Как утверждается в военной сводке, эти цели принадлежали иранским формированиям «Аль-Кудс» на территории сопредельного государства.

Среди атакованных объектов — иранский военный лагерь к северу от Дамаска, склады вооружения в аэропорту столицы, наблюдательные пункты, а также другие позиции и вооружения «Аль-Кудс» у границы.

«Также был уничтожен автомобиль, с которого был произведен запуск ракет по Израилю», — заявили военные, добавив, что иранские силы использовали для обстрела передовых позиций израильских войск на Голанских высотах реактивные снаряды типа «Град» и «Фаджр-5».

В армии отмечают, что все самолеты, задействованные в одной из самых масштабных операций за последние годы, благополучно вернулись на свои базы, а ракетный залп, который ее спровоцировал, также обошелся без израильских потерь. Ни одна из выпущенных ночью ракет не упала на контролируемой Израилем территории, уточняется в сводке.

Официальный представитель вооруженных сил Йонатан Конрикус заявил, что власти проинформировали Россию перед авиаударами по Сирии.

В армии подчеркнули, что Израиль не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта с Ираном, и призвали Тегеран воздержаться от новых атак.

Ночной инцидент

Около полуночи израильские военные заявили, что находящиеся в Сирии иранские силы «Аль-Кудс» выпустили около двадцати ракет по позициям войск на Голанских высотах. Как заявил представитель армии, часть ракет перехватили батареи ПРО «Железный купол».

Источник в аэропорту Бейрута сообщил РИА Новости, что самолеты ВВС Израиля наносили удары по военным объектам в Сирии через воздушное пространство Ливана.

В свою очередь, сирийские военные заявили, что их силы ПВО сбили десятки израильских ракет, большая часть из которых не достигла цели. Остальные ракеты «поразили некоторые расчеты противовоздушной обороны, радар и склад боеприпасов».


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(1) Комментарий

  1. ВВД

    «Вперед Израиль, не отступай
    Хамас маст дай, Хамас маст дай
    Фима джидай и Хаим джидай
    Хамас маст дай Хамас маст дай!» (с) Рабфак
    ;)
    А сели серьезно, то Израиль никогда не подставлял правую щеку получив по левой. Потому и жив до сих пор, и процветает.
    Пример успешной демократической страны не имеющей нефти и газа в окружении полудиких диктатур захлебывающихся от углеводородов и желающих стереть такого неудобного соседа с лица земли.
    Молодец, Израиль!!!

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