Израиль ударил по Сирии

Израильская авиация в ответ на ночной ракетный обстрел атаковала десятки объектов Ирана в Сирии и батареи ПВО, сообщает РИА Новости 10 мая со ссылкой на Армия обороны Израиля.

Как утверждается в военной сводке, эти цели принадлежали иранским формированиям «Аль-Кудс» на территории сопредельного государства.

Среди атакованных объектов — иранский военный лагерь к северу от Дамаска, склады вооружения в аэропорту столицы, наблюдательные пункты, а также другие позиции и вооружения «Аль-Кудс» у границы.

«Также был уничтожен автомобиль, с которого был произведен запуск ракет по Израилю», — заявили военные, добавив, что иранские силы использовали для обстрела передовых позиций израильских войск на Голанских высотах реактивные снаряды типа «Град» и «Фаджр-5».

В армии отмечают, что все самолеты, задействованные в одной из самых масштабных операций за последние годы, благополучно вернулись на свои базы, а ракетный залп, который ее спровоцировал, также обошелся без израильских потерь. Ни одна из выпущенных ночью ракет не упала на контролируемой Израилем территории, уточняется в сводке.

Официальный представитель вооруженных сил Йонатан Конрикус заявил, что власти проинформировали Россию перед авиаударами по Сирии.

В армии подчеркнули, что Израиль не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта с Ираном, и призвали Тегеран воздержаться от новых атак.

Ночной инцидент

Около полуночи израильские военные заявили, что находящиеся в Сирии иранские силы «Аль-Кудс» выпустили около двадцати ракет по позициям войск на Голанских высотах. Как заявил представитель армии, часть ракет перехватили батареи ПРО «Железный купол».

Источник в аэропорту Бейрута сообщил РИА Новости, что самолеты ВВС Израиля наносили удары по военным объектам в Сирии через воздушное пространство Ливана.

В свою очередь, сирийские военные заявили, что их силы ПВО сбили десятки израильских ракет, большая часть из которых не достигла цели. Остальные ракеты «поразили некоторые расчеты противовоздушной обороны, радар и склад боеприпасов».