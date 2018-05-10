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Более 1000 дошкольников стоят в очереди на места в детсадах Бердска

В этом году возник дефицит мест в группы для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Не могут получить путевки 374 ребенка.

10.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Более 1000 дошкольников стоят в очереди на места в детсадах Бердска

Последние три года город полностью обеспечивал детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных учреждениях

Не хватает мест в детских садах Бердска. По словам начальника управления образования Жанны Тузовой, город прирастает детьми не только за счет рождаемости, но и миграционных процессов. Более 1000 детей в возрасте от 0 до 7 лет стоят в очереди на дошкольное образование.

— Сейчас идет комплектование дошкольных учреждений на новый учебный год и мы выдаем направления. Выдали более 500 направлений. Всего будут выданы 1310 направлений. Этого, конечно, недостаточно. В семьях мамы получают пособие по уходу за детьми до 1,5 лет, затем им нужно выходить на работу. Как правило, от 1,5 до 3 лет — самый проблемный возраст, и для нашего города в том числе. Ясельных групп очень мало в детсадах, а потребность очень высока, — рассказала на заседании общественной палаты в начале мая Жанна Тузова.

На протяжении трех лет местами в детских садах полностью обеспечивали детей в возрасте от 3 до 7 лет. В этом году в очереди на дошкольное образование в данной возрастной группе стоит 374 ребенка. Получение путевок в детсады для них пока под вопросом, отметила Тузова.

Бердская администрация, управление образования, руководители дошкольных учреждений делают все возможное, чтобы как можно больше обеспечить детей местами в детсадах. С 2015 года ввели 534 дополнительных места.

— Много это или мало, но каждое место — на вес золота, — пояснила Жанна Леонидовна.

В городе действует семейное дошкольное образование на базе детсада №2. Введено 97 групп кратковременного пребывания, в 2018 году их увеличат до 108 — это востребованная форма образования в бердских семьях.

В рамках частного и государственного партнерства управление образования работает с частной школой «Экономика и диалектика». За бюджетное финансирование покупает по контракту 30 мест. Руководитель частной школы предложил еще 15 дополнительных мест. Эти места востребованы, уверила Тузова.

В городе работает частный детсад «Кристаллик», который помогает выполнять задачи дошкольного образования.

Но все же Бердску необходимы еще дополнительные места в детских садах.

— Мы работаем с специалистами управления градостроительства по вопросам подготовки технического задания по строительству нового детского сада. Депутаты Заксобрания проголосовали за выделение финансирования на строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Южном, — рассказала начальник управления образования.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Строить нужно школы и дет .сады,а не дома где тридцать процентов не продано.Пока построют дет.сад на южном там нужно будет 3 дет сада. Девятиэтажки строят у кирпичного завода ,администрация ,а где там школы и садики? У нас в городе все бестолково.

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    • zizou

      Девятиэтажки строят у кирпичного завода ,администрация ,а где там школы и садики?
      ============================
      а зачем почётному школы и садики?

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  2. Ирина

    дома растут как грибы, а детских садов да школ и не видать.
    а как насчет не правильного толкования закона? УО выдает путевки в детские сады города детям бывших «срочников».
    Управление образования Бердска ссылается на Письмо Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области № 3425-03/25 от 07.07.2014. Однако, в Письме Минобрнауки РФ внеочередная льгота для детей военнослужащих, уволенных с воинской службы в связи с истечением срока службы по призыву, не предусмотрена. Не установлена внеочередная льгота для лиц, проходивших службу по призыву, и в ст. 55, 65 Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
    Жанна Леонидовна, которая была вице-мэром по соцполитике ничего не ответила? или опять махала бумажонкой из Департамента образования НСК? )

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