Более 1000 дошкольников стоят в очереди на места в детсадах Бердска

Не хватает мест в детских садах Бердска. По словам начальника управления образования Жанны Тузовой, город прирастает детьми не только за счет рождаемости, но и миграционных процессов. Более 1000 детей в возрасте от 0 до 7 лет стоят в очереди на дошкольное образование.

— Сейчас идет комплектование дошкольных учреждений на новый учебный год и мы выдаем направления. Выдали более 500 направлений. Всего будут выданы 1310 направлений. Этого, конечно, недостаточно. В семьях мамы получают пособие по уходу за детьми до 1,5 лет, затем им нужно выходить на работу. Как правило, от 1,5 до 3 лет — самый проблемный возраст, и для нашего города в том числе. Ясельных групп очень мало в детсадах, а потребность очень высока, — рассказала на заседании общественной палаты в начале мая Жанна Тузова.

На протяжении трех лет местами в детских садах полностью обеспечивали детей в возрасте от 3 до 7 лет. В этом году в очереди на дошкольное образование в данной возрастной группе стоит 374 ребенка. Получение путевок в детсады для них пока под вопросом, отметила Тузова.

Бердская администрация, управление образования, руководители дошкольных учреждений делают все возможное, чтобы как можно больше обеспечить детей местами в детсадах. С 2015 года ввели 534 дополнительных места.

— Много это или мало, но каждое место — на вес золота, — пояснила Жанна Леонидовна.

В городе действует семейное дошкольное образование на базе детсада №2. Введено 97 групп кратковременного пребывания, в 2018 году их увеличат до 108 — это востребованная форма образования в бердских семьях.

В рамках частного и государственного партнерства управление образования работает с частной школой «Экономика и диалектика». За бюджетное финансирование покупает по контракту 30 мест. Руководитель частной школы предложил еще 15 дополнительных мест. Эти места востребованы, уверила Тузова.

В городе работает частный детсад «Кристаллик», который помогает выполнять задачи дошкольного образования.

Но все же Бердску необходимы еще дополнительные места в детских садах.

— Мы работаем с специалистами управления градостроительства по вопросам подготовки технического задания по строительству нового детского сада. Депутаты Заксобрания проголосовали за выделение финансирования на строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Южном, — рассказала начальник управления образования.