Безопасность магазинов и паспорт фасадов обсудят на круглом столе с бизнесом Бердска

В преддверии профессионального праздника — Дня российского предпринимательства администрация Бердска 17 мая проводит круглый стол по отдельным вопросам ведения предпринимательской деятельности при главе города.

Место проведения круглого стола: Бердск, ул. Горького, 9, 3 этаж (администрация города, конференц-зал), время — с 14.00 до 16.00.

Основная цель данного мероприятия – обсуждение актуальных вопросов ведения деятельности организациями и индивидуальными предпринимателями Бердска, сообщили сегодня, 10 мая, в пресс-центре мэрии.

Участие в круглом столе примут, в том числе, представители администрации города, министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №3, прокуратуры Бердска, ОНД по Бердску, Ассоциации предпринимателей города, Союза промышленников и предпринимателей Бердска, Общественной палаты города.

В ходе мероприятия будут рассмотрены следующие вопросы:

— о государственных мерах поддержки в Новосибирской области;

— о требованиях к формам паспорта безопасности торгового объекта;

— о паспорте фасада здания;

— об организации службы единого окна в администрации города Бердска;

— организация контрольной работы налоговых органов в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства;

— другие.

Подтвердить участие можно по телефонам 3-08-00, 2-00-26 до 16 мая не позднее 17.00.