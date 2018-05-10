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Упавший в лужи хлеб экспедиторы подобрали и отнесли в магазин Новосибирска

Пользователи соцсетей связали инцидент, произошедший 9 мая, с неуважением к ветеранам Великой Отечественной войны.(ВИДЕО)

10.05.2018 Фото: Стоп-кадр с видео 3 коммент.

Упавший в лужи хлеб экспедиторы подобрали и отнесли в магазин Новосибирска

Хлеб подняли с земли, утрамбовали в лотки и занесли в магазин

Девушка сняла на видео, как в Новосибирске собирают упавший на землю хлеб и несут в магазин — в соцсетях отметили, что в Великую Отечественную войну такой продукт ценился выше.

Жительница Новосибирска рассказала в группе АСТ-54, что утром 9 мая экспедиторы компании «Восход», выгружая хлеб, рассыпали его на землю. Некоторые буханки упали прямо в лужи.

При этом сотрудники всё равно отнесли часть упавшего продукта в магазин «Универсам удачных покупок» на Красном Проспекте, 70. А остальной хлеб сложили обратно в машину.

«И это в День Победы. Хочется просто напомнить, что в период осады Сталинграда дневная норма хлеба в городе равнялась всего лишь 125 граммов», — негодовали подписчики в посте группы.

Правда, не все новосибирцы согласились с таким мнением. Многие сказали, что голод во время войны тут совсем ни при чём.

«В этом случае обвинять экспедиторов нужно лишь в том, что они… А этот упавший и грязный хлеб до покупателя не дойдёт точно», — написала одна из комментаторов.

Видео vk.com АСТ-54


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Даже не удивительно
    Ещё хлеб , который не упакован берут грязными руками и им пофиг, что этот хлеб могут есть дети или вообще какие то люди

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  2. QWert

    Пфф.. так он же упакован, ничего страшного. Я наблюдала как то картину, когда сотрудник уронил поддон неупакованного, местного производства хлебушка. Он собрал его обратно и понёс в магазин

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    • Аноним

      В некоторой упаковке Восхода есть перфорация, и к тому же, придя домой вы моете, протираете упаковку? Или у вас принято, что один распаковывает, а другой достаёт хлеб из упаковки? ;)

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