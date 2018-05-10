Упавший в лужи хлеб экспедиторы подобрали и отнесли в магазин Новосибирска

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Даже не удивительно
Ещё хлеб , который не упакован берут грязными руками и им пофиг, что этот хлеб могут есть дети или вообще какие то люди
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Пфф.. так он же упакован, ничего страшного. Я наблюдала как то картину, когда сотрудник уронил поддон неупакованного, местного производства хлебушка. Он собрал его обратно и понёс в магазин
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В некоторой упаковке Восхода есть перфорация, и к тому же, придя домой вы моете, протираете упаковку? Или у вас принято, что один распаковывает, а другой достаёт хлеб из упаковки?
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