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Ребенок потерял телефон в парке Победы

Ребенок потерял смартфон ASUS,в нем нет симки, стоит пароль, есть фотографии ребенка с ветеранами.

10.05.2018 2 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Надежда:
Здравствуйте, вчера в парке Победы, возможно в танке, ребенок потерял смартфон ASUS,в нем нет симки, стоит пароль, есть фотографии ребенка с ветеранами, пожалуйста — позвоните!!!! Надежда,
89237008265


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(2) Комментариев

  1. zizou

    в асусе есть функция поиска через интернет.

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    • a.danilov

      в любом смартфоне есть такая функция. Однако, для того чтобы ей воспользоваться надо предварительно включить ряд настроек, а также должна быть вставлена симка с мобильным интернетом.

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