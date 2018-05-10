Ребенок потерял телефон в парке Победы

Ребенок потерял смартфон ASUS,в нем нет симки, стоит пароль, есть фотографии ребенка с ветеранами.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Надежда:

Здравствуйте, вчера в парке Победы, возможно в танке, ребенок потерял смартфон ASUS,в нем нет симки, стоит пароль, есть фотографии ребенка с ветеранами, пожалуйста — позвоните!!!! Надежда,

89237008265

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