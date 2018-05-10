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«Золото» завоевали на турнире «Шиповка юных» легкоатлеты Бердска

На соревнованиях в Кольцово отличились спортсмены бердской спортшколы «Авангард».(РЕЗУЛЬТАТЫ)

10.05.2018 Фото: Предоставлено ОФКиС Бердска Один комментарий

Золото завоевали на турнире Шиповка юных легкоатлеты Бердска

Победители из Бердска на пьедестале

На стадионе р. п. Кольцово 6 мая прошли областные соревнования по легкой атлетике среди обучающихся образовательных организаций и организаций физкультурно-спортивной направленности «Шиповка юных» среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения. В соревнованиях участвовало 199 юных спортсмена, из них 96 юношей и 103 девушки.

Состязания проводились по программе 4-борья: бег 60 м, прыжки в длину, метание мяча 150 гр., бег 600 м.
Юношеская команда легкоатлетов спортшколы «Авангард» из Бердска по группе организаций физкультурно-спортивной направленности по сумме 4 лучших результатов завоевала «золото».

Зачетные баллы принесли Татаринцев Матвей, Арутюнов Павел, Лушников Егор и Антонов Матвей. Надо отметить, что Татаринцев Матвей в прыжках в длину занял 1 место и по сумме четырёх видов вошёл в ТОП-5, заняв 4 место. Тренирует бердских легкоатлетов  Татьяна Рак.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Поздравляем!!!!!!!!! Ангар сгорел,а детям негде тренироваться,но дети молодцы.

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