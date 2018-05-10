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Более 253 млн рублей по алиментам задолжали жители Бердска

Самый большой долг среди отцов — более 2 млн рублей, у матерей — 600 тыс. рублей.

10.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Более 253 млн рублей по алиментам задолжали жители Бердска

Некоторых должников по алиментам судебным приставам приходится разыскивать

Более 1000 исполнительных производств в отношении должников по алиментам находится в работе отдела судебных приставов Бердска. Общая сумма долга составляет 253 млн рублей. Из общего количества должников, 111 матерей не хотят платить алименты на содержание своих детей. Среди матерей самый большой долг составляет 600 тыс. рублей, среди отцов — более 2 млн рублей, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель по розыску Александр Федотов.

По словам Александра Федотова, есть должники, которые нигде не работают и с них нечего взять. Но есть и те, кто принципиально не дают денег на содержание своих детей.

— Считают, что жена потратит деньги на себя, а не на ребенка. Но ведь мать тратит средства на сына или дочь. Какая разница, потратила она деньги из левого кармана или из правого, в который бывший муж положил. Все равно деньги идут на детей. Но некоторые этого никак не могут понять, — пояснил Федотов.

Есть алиментщики, порядка 60 человек, которые скрываются от уплаты долгов. Они не находятся по месту регистрации или проживания. Некоторые вообще не имеют регистрации. Связь с родственниками, якобы, не поддерживают, отметил Федотов.

Примерно около 10% должников ведут асоциальный образ жизни, с которыми сложнее всего установить контакт.


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